阿富汗清真寺爆自殺襲擊！激進教長等18人死　塔利班：掌權後更安全

▲阿富汗清真寺2日發生自殺式襲擊,造成18人死亡、23人受傷。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/綜合報導

阿富汗西部城市赫拉特(Herat)在當地9月2日傳出自殺式襲擊事件,一座清真寺在中午的週五聚禮期間發生爆炸,造成至少18人死亡,23人受傷。當局證實,死者中還包括了親塔利班的著名神職人員安薩里(Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari),不過塔利班政府仍堅稱,阿富汗在他們掌權後變得更安全。

綜合外媒報導,赫拉特最大的清真寺之一古查爾加(Guzargah)2日發生爆炸,一名嫌犯趁著清真寺在中午舉行週五聚禮時,在清真寺外發動自殺式攻擊,造成至少18人死亡、23人受傷,其中包括多名保全與當時正前往清真寺祈禱的平民。

網上現場畫面顯示,古查爾加清真寺大院周圍遍地可見帶血屍體,現場慘不忍睹。塔利班政府事後證實,著名神職人員安薩里在該襲擊事件中被殺害。塔利班發言人也對襲擊中的死者深表哀悼,同時聲言塔利班一定會將施襲者繩之於法。

Local Officials and Spokesman of Islamic Emirates of Afghanistan Zabihullah Mujahid Confirmed the death of Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari in a blast at Guzargah mosque in Herat. The blast was due to suicide attack in the Friday prayer.#Afghanistan #bomb #AfghanUpdates pic.twitter.com/jRJfhOnrMT