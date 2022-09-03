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軒嵐諾直撲沖繩！　日本氣象廳：強風恐「吹垮房屋」

▲▼軒嵐諾預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲軒嵐諾預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

中颱軒嵐諾目前持續以每小時16公里速度朝北移動，暴風圈可能今（3日）晚接觸台灣陸地，而日本氣象廳指出，沖繩縣的先島群島預計在3日晚間會進入暴風範圍，強烈風勢可能會導致部分住宅倒塌。

根據NHK報導，第11號颱風軒嵐諾被日本氣象廳列為「非常強颱」，目前正從沖繩縣石垣島南部朝北移動，預計3日晚間到4日凌晨接近先島群島。氣象廳指出，軒嵐諾的中心最大風速達每秒40公尺，瞬間最大風速為每秒60公尺，中心半徑130公里以內將出現每秒25公尺以上強風。

氣象廳預報員池田徹表示．11號颱風威力仍非常強大，先島群島可能會颳起強風，行駛中的車輛會有翻覆危險，樹木、電線桿和路燈可能會倒下，就連部分住宅都會有倒塌的風險，「風勢變大再去避難，在暴風中移動是非常危險的。」

除了沖繩縣首當其衝外，軒嵐諾預計6日會接近九州地區，當地也會出現強烈風勢。由於暖濕空氣向鋒面流入，從東日本到西本的大氣狀態都變得相當不穩定，皆須注意伴隨雷鳴閃電的強降雨。

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