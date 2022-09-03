美國宣布336億對台軍售　陸駐美使館回應：嚴重危害美中關係！

▲ 美國新一波對台軍售激怒中國。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國五角大廈2日宣布，國務院已批准價值達11億美元（約新台幣336億）的對台軍售案，包括60枚魚叉飛彈及100枚響尾蛇飛彈等。中國駐美使館發言人回應，此舉將嚴重危害美中關係，揚言採取反制措施。

《路透社》報導，美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布3批總價11億美元（約新台幣336億）對台軍售案，包括價值8560萬美元的響尾蛇飛彈、價值3.55億美元的魚叉飛彈及價值約6.654億美元的監視雷達合約。

根據BBC及《法新社》，中國駐美使館發言人劉鵬宇對此表示，美國對台軍售將嚴重危害美中關係，「中國將根據形勢發展，堅決採取合法且必要的反制措施。」

這是拜登政府去年1月上任來第6度對台軍售，白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）聲明指出，「隨著中國持續對台灣施壓，包括在台灣周圍加強空中及海上軍事存在，並試圖改變台海現狀，我們正為台灣提供維持自衛能力所需。」

五角大廈則表示，2日宣布的軍售案不會改變地區基本軍事平衡。美國官員也稱，這並未反映美國對台政策有任何變化。一名不願具名的國務院發言人表示，軍售案是例行公事，以支持台灣持續推動軍隊現代化的努力，並保持可靠的防禦能力。

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