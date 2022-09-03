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NASA公布木星空前絕美照　工程師巧手！表面雲層宛如大師畫

▲▼NASA發布最新的木星影像，表面雲層經過數據處理後變成絕美照片。（圖／翻攝自NASA官網）

▲NASA發布最新的木星影像，表面雲層經過數據處理後變成絕美照片。（圖／翻攝自NASA官網）

記者張寧倢／編譯

你看過這樣的木星嗎？美國航太總署（NASA）日前公開「朱諾號」（Juno）探測器在太空任務中，近距離拍到的木星雲層影像。而軟體工程師瓊森（Björn Jonsson）不僅將原始照片調整成接近人類肉眼所見的顏色，還進一步調整色彩數據，創造出宛如繪畫顏料渲染的效果，絕美照片也被NASA認證轉發。

NASA官網8月30日更新文章，介紹了公民科學家兼軟體工程師瓊森的作品，其中提到「朱諾號」在7月5日第43次近距離飛越木星時，觀測到木星雲層的複雜色彩與結構，而瓊森再將拍到的原始影像加工處理。

瓊森先將照片調整成接近人類從「朱諾號」的位置所能看到的大致顏色，再利用數據處理，把色彩飽和度和對比度提高，達成類似銳化後更清晰可見的效果，並減少壓縮失真和雜訊，最終得出一張宛如渲染繪畫作品的絕美照片。NASA表示，透過加工後的照片也能更看清木星表面因不同化學成分導致的顏色變化、雲層旋轉漩渦，以及位在大氣較高層更小而明亮的就像是被「彈出」的雲層。

「朱諾號」太陽能探測船2011年8月5日從佛州升空，花了5年才踏上木星之旅，在2016年7月4日終於抵達太陽系最大行星──木星。目前「朱諾號」正處於延長任務階段，在2025年9月以前將繼續進行更多木星調查，包含觀測近距離飛越木星的北極氣旋，木星周邊的木衛一、木衛二等衛星，以及將首次探索環繞木星的微弱光環。

▼其他經瓊森處理後的木星雲層影像，美照驚艷大眾。（圖／翻攝自NASA官網）

▲▼軟體工程師瓊森（Björn Jonsson）將木星雲層的照片經過處理後驚艷大眾。（圖／翻攝自NASA官網）

▲▼軟體工程師瓊森（Björn Jonsson）將木星雲層的照片經過處理後驚艷大眾。（圖／翻攝自NASA官網）

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