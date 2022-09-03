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軒嵐諾估6日登陸南韓！恐成「規模最大」強颱　豪雨暴風灌全境

▲▼颱風軒嵐諾北上之際，濟州島西歸浦市海岸已掀起巨浪。（圖／達志影像／newscom）

▲颱風軒嵐諾北上之際，濟州島西歸浦市海岸2日已掀起巨浪。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

今年第11號颱風「軒嵐諾」移動速度緩慢，目前仍在距離台北東南方約430公里處以每小時7公里的速度緩慢移動。南韓氣象廳預測，軒嵐諾未來將於6日從慶尚南道等東南部沿海登陸，5至6日會對南韓全境造成不小衝擊；專家們預估，軒嵐諾的強度恐怕將超越颱風梅米，成為從過去以來最強的颱風。

根據《韓聯社》，先前中國、香港氣象當局預測軒嵐諾將會從濟州島西側登陸；不過南韓氣象廳預估，目前以緩慢速度北上的軒嵐諾正在「滿血回歸」，在暴風圈影響南韓前，會先將高溫水蒸氣吹向濟州島與南韓南部沿海，不排除2至4日為濟州島帶來100至250mm（甚至多地預估350mm）以上強降雨、全羅南道與慶尚南道沿海則降下50至150mm雨量。

颱風軒嵐諾將於5至6日，為南韓全境帶來最大的風雨量，京畿道南部、忠清南北道、南部地方、濟州島將成為降雨中心地帶，其中首都圈、京畿道南部、江原道將被納入強烈發展的雲雨帶範圍內，而在潮汐影響下海平面水位將會上升。

▲▼南韓氣象廳預估颱風軒嵐諾將從慶尚南道一帶登陸。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓氣象廳預估颱風軒嵐諾將從慶尚南道一帶登陸。（圖／達志影像／newscom）

南韓氣象廳預估，軒嵐諾5日北上至距離濟州島西歸浦市南南西方約550公里處的海面時，將會發展成「非常強烈」的等級，不排除登陸時其強度將會超越1959年的強烈颱風莎拉、2003年的颱風梅米，成為登陸韓半島規模最強大的颱風。

針對軒嵐諾來勢洶洶，南韓行政安全部今（3）日上午10時決定啟動中央災難安全對策本部，南韓總統尹錫悅也指示相關部門針對颱風做好備戰狀態。

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