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南韓淫魔「4個月性侵11少女」即將出獄　京畿道居民陷入恐慌

▲▼性侵。（示意圖／達志影像）

▲南韓淫魔金根植（김근식）在今年10月即將出獄。（示意圖／達志影像） 

記者林彥臣／綜合報導

繼趙斗淳另一個南韓淫魔金根植（김근식）即將在今年10月刑滿出獄，他曾在2006年5月~9月間性侵11名9~17歲少女，過去他經常犯案的京畿道、仁川一帶的居民，還因此陷入極大的恐慌。法院對此已經下達命令，會加強警方的保安措施，並且強制執行佩戴電子腳鐐等措施。

綜合韓媒報導，金根植2000年就曾因為性侵未成年人被判刑，2006年5月才出獄僅16天，對一位9歲女童性侵，之後又陸續在京畿道、仁川一帶的桂陽區、高陽、始興、坡州等地犯案，共計有11位少女受害，落網後被判刑15年，原本在去年就應該出獄，但是因為毆打獄友，導致刑期又增加。

由於即將出獄的金根植今年才55歲，因此比起將近70歲才出獄的趙斗淳，更加引發民眾的焦慮。

不過法院已經對金根植案發布命令，自宣告出獄起，就必須佩戴電子腳鐐10年，緩刑官員將會全天24小時監督，當警方確定金根植出獄後的住處之後，就會上網公告，並且成立一個特別小組維護附近區域的安全，並且考慮過去犯行，將禁止接觸19歲以下女性。

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