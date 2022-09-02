研究：血型也能預測中風機率　O型風險最低「這一型最危險」

▲美國研究顯示，A型人罹患早期中風的風險最高。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭大學醫學院研究發現，年輕族群的中風機率可能取決於血型，其中A型人罹患早期中風的風險，比其他族群都還要高上16%，O型人的風險則比其他族群低了12%。此論文8月31日被發表在醫學期刊《神經病學》（Neurology）。

科學家蒐集了48項研究數據，一共追蹤1.7萬名中風患者、近60萬名從未中風的健康人士，他們分析「年輕時期中風族群」、「較年長時期才中風」以及「完全沒有中風者」的基因，尤其在染色體上決定一個人為A、B、O或者AB型的基因，得出上述驚人結論。

中風指的是，腦部血管堵塞或破裂後，導致腦部功能喪失，可能原因很多，包括心臟問題、凝血功能障礙、甚至血管發炎症狀。

共同研究作者、神經學家基特納（Steven J. Kittner）說，他們尚不確定中風風險與血型之間的確切關聯，但推測可能與血小板等凝血因子及血栓形成有關。

加拿大卡加立大學（University of Calgary）神經學教授希爾（Michael Hill）也說，A型人不應該太過擔心，因為這只是初步發現，而中風與其他遺傳條件及個人生活方式最為相關。不過，隨著更多與中風相關的病理資訊被發現，類似研也能替未來的治療方向提供指引。

統計曝「胸部小的女生」更會劈腿 69%認了！B罩杯最會偷吃

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》