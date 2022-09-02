一家4口出遊「全家慘死」！飛機起飛1分鐘墜河　正妹機師也罹難

▲ 機師米恩尼也在意外中身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國一個家庭全家到南非度假2周，在豪華的水上別墅享受假期後搭乘私人包機離開，途中不幸發生意外，起飛短短1分鐘後墜入河中，一家4口和年輕的女機師全數罹難。

根據《鏡報》，德國59歲男子湯馬斯．林斯（Thomas Rings）帶著57歲妻子艾芙琳（Evelyn Rings）、19歲和17歲的女兒艾莉西亞（Alicia）和寶琳娜（Paulina），一家4口到非洲旅遊，8月30日搭上由南非飛行員米恩尼（Nicole Mienie）駕駛的輕型飛機，未料起飛不久就發生悲劇，機上5人全數罹難。

林斯一家人在非洲叢林中度過2周假期，事發前幾天乘水上計程車來到納米比亞因帕里拉島（Impalila Island），在喬貝河（Chobe River）河畔豪華的水上別墅住了3天，並租下一架輕型飛機，預計飛回納米比亞首都文豪克後返回德國。

因帕里拉島上有在邊境戰爭期間修建的前南非國防機場跑道，去年由納米亞軍方翻新，成為海軍陸戰隊基地，但允許載運遊客的私人包機起降。

來自南非的年輕女飛行員米恩尼載著林斯一家人起飛，但才飛行約1分鐘，附近村民就聽見一聲巨響，並目睹這架輕型飛機墜入尚比西河（River Zambezi）。意外發生後有人聽見機艙內傳出呼救聲，但飛機完全沉入水中以前無法及時將他們救出。

航空事故調查員亞伯拉罕（Magnus Abraham）證實這起事故，已經著手調查，機上5人的屍體都已找到，他們身上多處受傷，但可能是溺水身亡，已送往附近醫院太平間，預計驗屍確認死因。

有目擊者表示，飛機墜入的河中有河馬和鱷魚，人們當時使用斧頭砍進飛機殘骸，才將屍體運離現場，飛機則仍在水中，調查人員正進行檢查，並研究如何將飛機打撈上岸，但墜機原因目前不明。

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