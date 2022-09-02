阿根廷副總統遇刺「隨扈秒速肉身護主」　槍手身懷5發子彈已上膛

記者吳美依／綜合報導

阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）於當地時間1日晚間遭人持槍襲擊，隨扈見狀立刻上前「肉身」護主，甚至親手揮開危險槍枝，所幸無人受傷。根據最新消息，槍手手槍裝了5發子彈，而且已經上膛，扣下扳機卻沒有發射火藥的原因不明。

▲阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲遇襲，隨扈立即衝上去護主，幸好無人受傷。（圖／翻攝推特）



此事件發生在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），克莉絲蒂娜．費南德茲在官邸外向上百位支持者揮手致意，卻突然被人持武威脅，槍口距離頭部只有幾英寸。檢調單位很快證實，槍手是一名巴西裔35歲男子，此人很快就被警方逮捕，手槍也被沒收。

克莉絲蒂娜．費南德茲在阿根廷是一名極具爭議的人物，她曾在2007-2015年擔任2屆總統，如今貪腐官司纏身，可能面臨12年有期徒刑，並被取消公職資格。但外界普遍預期，她明年將會參選參議員，甚至再度角逐總統大位。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）表示，「這是自從阿根廷恢復民主以來，我們所經歷過最重大的事件。」眾院議長兼經濟部長馬薩（Sergio Massa）也說，「當仇恨與暴力勝過雄辯，社會將被摧毀，像這樣暗殺未遂的情況也會隨之發生。」

《路透社》報導，這起攻擊事件突顯阿根廷及周邊地區日益緊張的政治緊張局勢，從哥倫比亞到巴西的政治人物都感到不安。智利總統博里奇（Gabriel Boric）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、秘魯總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）及巴西總統參選人及前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）紛紛譴責暴力。

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