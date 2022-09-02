2歲童「關車內7小時」活活熱死！警察敲門父母才發現　崩潰癱軟在地

▲2歲女童困在高溫車內身亡。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一名年僅2歲的女童被發現困在車內，當時室外溫度達到32度左右，當鄰居趕到報警時，女童早已身亡，而他的父母居然是在警察敲門時，才知道女兒在車內，母親當場癱軟在地，痛哭失聲。

根據《紐約郵報》報導，紐澤西州富蘭克林鎮（Franklin Township）一名年僅2歲的女童，在8月30日下午2時20分左右，被鄰居發現困在自家轎車後座的安全椅上，當時外面溫度高達32度，車內溫度恐高達50至60度。第一個發現女童的鄰居正巧是名消防員，他立刻破窗對救出女童，並對她實施心肺復甦術，其他人也隨即報警，但女童仍被宣布當場死亡。

女童的父母直到警方敲門才知道她還在車上，消息人士透露，女童可能被困在車上長達7小時。目擊這場意外的鄰居表示，當父母發現女兒已經死亡時，情緒完全崩潰了，爸爸失控地大叫，媽媽則雙腿癱軟哭倒在地，最後媽媽也因情緒不穩被送上救護車。

目前還不清楚女童為何會被忘在車上，仍待警方進一步調查。非營利組織「兒童與汽車安全」（Kids and Car Safety）表示，這是今年第22起兒童因車內高溫死亡的案例，「這是一種無差別的悲劇，很多情況大腦記憶失敗有關，不幸的是，許多父母都認為這種最糟糕的錯誤，不會發生在他們身上。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》