玩槳板「iPhone 13掉進海」泡整夜　她隔天幸運找到還能自拍

▲赫南德茲的iPhone 13掉進海底,隔日被潛水員找到。(示意圖/翻攝自YouTube,非新聞當事人)

記者詹雅婷/綜合報導

美國女子赫南德茲(Laura Hernandez)8月到麻州玩槳板時,不小心失去平衡落水,過一陣子才發現裝著iPhone 13的防水袋整個不見,在隔日返回海邊找上當地潛水班協尋。沒想到一名潛水新手下水後幸運在水下約7.6公尺處找到她的手機,還能順利自拍。

波士頓環球報報導,29歲紐約女子赫南德茲8月20日前往麻州海邊玩槳板,並把iPhone 13裝在粉紅色防水袋放進口袋,但就在不小心落水後,防水袋整個不見。她不斷低頭往水裡望去,想要找到手機,但水深太深根本看不見底部。

隔日上午,赫南德茲重返海邊前往當地的潛水班尋求協助,儘管潛水教練貝登古特(Larry Bettencourt)認為機率不大,但仍轉告全班同學下水後幫忙留意看看。

令人驚訝的是,26歲潛水新手卡恩(Vanessa Kahn)和夥伴來到水深約7.6公尺處時,幸運在能見度不高的水中發現赫南德茲的手機,「粉紅色的防水袋非常顯眼」,便游過去撿起,更在浮出水面時打開手機相機自拍慶祝,也高舉手機朝岸上的赫南德茲揮舞。

卡恩上岸後,儘管全身濕透且還穿著全套裝備,赫南德茲直接走過來給她一個大大擁抱。赫南德茲事後堅持給300美元(約新台幣9200元)獎勵金當作答謝。

A paddleboarder lost her phone in the ocean. A scuba diver on her first ocean dive found it the next day. - The Boston Globehttps://t.co/HaYkBdOlGI#underwater #scuba #ocean #underwaterlife #underwaterworld #vacation #marinelife #cleanenergy