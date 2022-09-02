玩槳板「iPhone 13掉進海」泡整夜　她隔天幸運找到還能自拍





▲赫南德茲的iPhone 13掉進海底，隔日被潛水員找到。（示意圖／翻攝自YouTube，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

美國女子赫南德茲（Laura Hernandez）8月到麻州玩槳板時，不小心失去平衡落水，過一陣子才發現裝著iPhone 13的防水袋整個不見，在隔日返回海邊找上當地潛水班協尋。沒想到一名潛水新手下水後幸運在水下約7.6公尺處找到她的手機，還能順利自拍。

波士頓環球報報導，29歲紐約女子赫南德茲8月20日前往麻州海邊玩槳板，並把iPhone 13裝在粉紅色防水袋放進口袋，但就在不小心落水後，防水袋整個不見。她不斷低頭往水裡望去，想要找到手機，但水深太深根本看不見底部。

隔日上午，赫南德茲重返海邊前往當地的潛水班尋求協助，儘管潛水教練貝登古特（Larry Bettencourt）認為機率不大，但仍轉告全班同學下水後幫忙留意看看。

令人驚訝的是，26歲潛水新手卡恩（Vanessa Kahn）和夥伴來到水深約7.6公尺處時，幸運在能見度不高的水中發現赫南德茲的手機，「粉紅色的防水袋非常顯眼」，便游過去撿起，更在浮出水面時打開手機相機自拍慶祝，也高舉手機朝岸上的赫南德茲揮舞。

卡恩上岸後，儘管全身濕透且還穿著全套裝備，赫南德茲直接走過來給她一個大大擁抱。赫南德茲事後堅持給300美元（約新台幣9200元）獎勵金當作答謝。