日本4艘巡視船今進入台海！南下躲避軒嵐諾　航行路線曝光

▲ 日本巡視船名倉號進入台海。（圖／翻攝自marinetraffic）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本海上保安廳大型巡視船「名倉號」2日上午南下進入台灣海峽，在台海緊張局勢之下引發關注。海上交通網站則顯示，除名倉號以外還有3艘日本巡視船陸續南下，採取此航線則是為了躲避颱風。

根據日本氣象廳，今年第11號颱風軒嵐諾目前強度達日本定義的「非常強颱」，今早在沖繩南部海面上幾乎停滯，預測約3日晚間才會接近沖繩縣先島群島。

海上交通網站Marine Traffic顯示，舷號PL82的名倉號2日上午沿台灣海峽南下，目的是躲避颱風。名倉號隸屬第11管區海上保安本部石垣保安部，排水量1500噸。

日本網友觀測發現，除了名倉號以外，新潟海上保安部所屬的「佐渡號」（PL76）、橫濱海上保安部「武甲號」（PL10）及石垣海上保安部「殘波號」（PL84）等3艘巡視船2日都陸續沿台灣海峽南下躲避颱風，推測此舉同時有監測中國船艦的目的。

事實上，日本巡視船過去也曾因颱風進入台灣海峽躲避，去年9月就曾有5艘從釣魚台海域沿彭佳嶼海域進入台海，在台灣24浬外自由航行。

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