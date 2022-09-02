日本4艘巡視船今進入台海！南下躲避軒嵐諾　航行路線曝光

▲ 日本巡視船名倉號進入台海。（圖／翻攝自marinetraffic）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本海上保安廳大型巡視船「名倉號」2日上午南下進入台灣海峽，在台海緊張局勢之下引發關注。海上交通網站則顯示，除名倉號以外還有3艘日本巡視船陸續南下，採取此航線則是為了躲避颱風。
根據日本氣象廳，今年第11號颱風軒嵐諾目前強度達日本定義的「非常強颱」，今早在沖繩南部海面上幾乎停滯，預測約3日晚間才會接近沖繩縣先島群島。
＜定点観測＞2022/09/02— やんずJAPAN (@yanzu27) September 2, 2022
海上保安庁・巡視船「さど」「ぶこう」「ざんぱ」「なぐら」
時間差で台湾海峡を南下中。通常は尖閣周辺にいた巡視船が台風避難で南下しているのと中国艦船の監視も兼ねているとみられる。 pic.twitter.com/bvXskGXdgw
海上交通網站Marine Traffic顯示，舷號PL82的名倉號2日上午沿台灣海峽南下，目的是躲避颱風。名倉號隸屬第11管區海上保安本部石垣保安部，排水量1500噸。
日本網友觀測發現，除了名倉號以外，新潟海上保安部所屬的「佐渡號」（PL76）、橫濱海上保安部「武甲號」（PL10）及石垣海上保安部「殘波號」（PL84）等3艘巡視船2日都陸續沿台灣海峽南下躲避颱風，推測此舉同時有監測中國船艦的目的。
事實上，日本巡視船過去也曾因颱風進入台灣海峽躲避，去年9月就曾有5艘從釣魚台海域沿彭佳嶼海域進入台海，在台灣24浬外自由航行。
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