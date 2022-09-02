北韓若進行第7次核試　美日韓國安高層：將強硬回應

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國、日本、南韓國安高層1日在夏威夷舉行三邊會談，南韓國家安保室長金聖翰（Kim Sung-han）表示，美日韓已達成共識，若北韓再次進行核試，將做出不同於以往的強硬回應。除此之外，會中也談及多項區域安全議題，包括共同致力維護台海和平與穩定、烏克蘭情勢。

綜合韓聯社、路透報導，此次三邊會談地點就在美軍印太司令部夏威夷總部，出席者包括美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長秋葉剛男（Takeo Akiba）與金聖翰。

金聖翰向記者表示，美日韓一致認為，北韓已進行6次核試，「絕不該有『（北韓第7次核試）只是第6次之後的另一次核試』這種自滿的想法或反應」，若北韓進行第7次核試，美日韓及國際社會將聯手合作，以最大限度的方式讓平壤政府意識到這是明顯錯誤的決定。但他並未詳述屆時的具體作法。

首爾及華府官員先前表示，北韓似乎已完成進行核試的所有事前準備工作，目前可能只是在衡量時機點。

白宮表示，三方在會中談及多項區域安全議題，「討論對台灣海峽和平穩定的共同承諾，譴責北韓持續發展飛彈及大規模殺傷性武器項目，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略」，蘇利文在會中也重申美國對南韓、日本兩國的聯盟承諾，強調雙邊關係與三邊合作對國人、區域、世界安全繁榮的重要性。