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千斤頂一滑！他幫愛妻修車「慘遭活活壓死」　喉頸壓碎窒息亡

▲▼千斤頂。（圖／取自免費圖庫piqsels）

▲英國一名男子修車時，千斤頂意外滑開，導致他被活活壓死。（示意圖／取自免費圖庫piqsels）

記者吳美依／綜合報導

英國發生一起離奇意外，41歲的賽門（Simon Thomas Pay）幫忙維修愛妻的Mini Cooper，用以抬高車身的剪式千斤頂（scissor jack）卻突然滑掉，他頓時被沉重車身壓住，尤其喉嚨與頸部更是承受嚴重壓傷，最後不幸窒息死亡。

《鏡報》報導，本案發生於今年1月30日，到直至本周才開庭審理。賽門於住家外面修車，他在車身前端墊了一塊木頭，後端使用千斤頂，接著鑽到下方拆除排氣管消音器，未料發生意外。

妻子聽見慘叫，趕緊跑出來查看，在驚嚇之餘試圖抬起車身，卻完全沒有用，於是轉而呼叫救護車，並且打電話請一位朋友幫忙。鄰居也趕到現場，其中一人帶來自家的千斤頂，終於讓賽門成功脫困。

▲排氣管（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲賽門替妻子維修汽車排氣管，未料喪命。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

在醫護人員抵達之前，賽門持續接受心肺復甦術（CPR），但由於受困15分鐘才獲救，最終仍於下午1時11分宣告死亡。

病理學顧問哈登（Rob Hadden）出庭時表示，賽門死於喉嚨與頸部壓傷造成的窒息，沒有明顯毒理學反應。奇怪的是，當局檢驗後發現，他生前使用的千斤頂狀態十分良好，沒有任何故障或毛病。因此，法醫戴維斯（Guy Davies）研判這是一起意外。

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