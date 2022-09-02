24歲台女獲救！想賺15萬月薪赴柬淪豬仔　每天工作15hrs受困多月

▲金邊國際機場。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨人口販運事件頻傳，西港警方本週的執法行動中，再度救出11名外籍人士，扣捕6名外籍主管。該國內政部報告指出，11名獲救者當中包括一名24歲台灣女子，因得知有月薪5000美元（約新台幣15.4萬元）的高薪工作，4月前往西港，但後來被轉移至另間公司，每天工時長達15小時，5月向家人求助，直到9月1日才獲救。

柬中時報2日報導，柬埔寨西港警方8月31日與9月1日執法，救出11名外籍人士，包括2名馬來西亞人、6名中國人及1名台灣人，這些人先前透過副總理兼內政部長蘇慶臉書專頁求助。

依據內政部報告，西港警方1日下午突襲檢查西哈努克市中心一間公司，在4樓房間內救出24歲台灣女子。她宣稱，中國一名王姓男子之前透過臉書找上她，告知西港有一份高薪工作，每月可賺5000美元，因此今年4月13日便搭機前往金邊，接著被送往西港，期間赴柬機票與各種手續費皆由公司承擔。

但才開始工作一個月，她就被轉移至老闆旗下另間公司上班，每日工作15小時，月薪僅800美元（約新台幣2.4萬元），5月就開始向家人求助，直到9月1日才被西港警方救出。

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