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20歲妹不知懷孕「照常喝酒開趴」　夜店嗨一半要生了！肚子痛爆

@vivianwiserv #baby #f #fyp  Funny Song - Cavendish Music

記者張寧倢／編譯

墨西哥一名20歲年輕女子日前上傳一則TikTok影片爆紅，觀看次數突破1730萬次，原因是她因為不知道自己懷孕，期間她都「照常」過生活，喝酒、運動、和朋友出遊狂歡，直到最後在夜店覺得肚子痛，她仍不知道原來那是即將分娩時的宮縮，忍到第二天就醫時才被告知自己準備生小孩。

▲▼墨西哥20歲女子不知懷孕，臨盆時人還在夜店嗨。（圖／翻攝自TikTok）

▲墨西哥20歲女子不知懷孕，臨盆時人還在夜店嗨。（圖／翻攝自TikTok，下同）

根據《每日郵報》報導，墨西哥20歲的業務助理薇薇安（Vivian Wise Ruizvelasco）約在10個月前生下兒子馬提達斯（Matías），但她在生產前根本不知道自己懷孕，還是跟平常一樣喝酒、運動、跑趴，和朋友以及男友貢薩雷斯（Tonatiuh González）外出玩樂，儘管她時常拍照，但照片中她的肚子並沒有明顯隆起，且孕期偶爾出現血漬，她也誤以為是月經。

▲▼墨西哥20歲女子不知懷孕，臨盆時人還在夜店嗨。（圖／翻攝自TikTok）

某天，她忍著持續2天的不適感，堅持參加朋友的生日派對，還一起到夜店狂歡，結果臀部、腹部越來越痛，午夜左右就回家休息，隔天上班時吃了大量止痛藥、喝花草茶但都無法緩解疼痛，於是提前下班在男友陪同下就醫。直到這時，薇薇安才知道自己沒有生病，而是從昨晚去夜店開始就在經歷分娩。幸好最後透過剖腹產，平安生下馬提達斯。

▲▼墨西哥20歲女子不知懷孕，臨盆時人還在夜店嗨。（圖／翻攝自TikTok）

薇薇安說，大部分人對此感到相當震驚，很多人不相信這個經歷，不過也有部分女性表示自己也遇過同樣的情況，「我一直若無其事地過生活，經常參加派對，但不再喝那麼多酒，因為大約1年前我曾切除膽囊。不過我還是有小酌、鍛練身體和游泳，一切都很正常。」

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