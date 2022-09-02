南非21少年集體暴斃酒館！警曝「離奇死因」卻藏匿報告　家屬氣炸

▲南非有21名青少年6月在一家酒館內離奇暴斃，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

南非東開普省（Eastern Cape）6月發生了一起神秘的集體暴斃案，21名年輕人在酒館喝酒後離奇身亡。當局最近指出，這幾名少年是因窒息而死，卻未公開進一步細節，甚至不願交出相關報告，引發家屬不滿。

據《紐約時報》報導，南非有21名年齡介於14至18歲的青少年，6月26日在景觀公園鎮（Scenery Park）的恩尤貝尼酒館（Enyobeni Tavern）喝酒後，癱倒在地板、沙發和桌子上，最後不幸身亡。倖存者回憶，當時酒館內突然出現了一股神秘的氣體，大群人隨後衝向酒館唯一的出口試圖逃跑，懷疑這幾名少年是因逃跑不及而喪命。

這21名青少年的死因隨後成為了全國焦點，南非當局在事發當下就排除了少年的死與踩踏事件有關，卻遲遲未公佈青少年的確切死因，引發家屬不滿。今年7月，衛生部官員指出，法醫在這21名青少年的遺體發現了甲醇和一氧化碳的痕跡，但這些化學物質未達致命水平。

等待2個月後，地方政府終於接見了21名受害者的家屬，公開這些少年都是死於窒息，並宣讀了毒理學報告的結果。然而，政府並未說明這些少年是如何窒息而死，也未交出相關文件，讓家屬們怒火升級。政府發言人馬納娜（Siyanda Manana）表示，「我們的任務不是將報告交給他們，若家屬有需要的話可以提交查閱紀錄的申請。」