夢中偶遇美女！他衝聖地尋獲神秘石塊　敲開見「一片黑色」暴富

▲泰國男子乃霖某晚突然夢見一名女子後，就在聖地發現神秘的鎳萊，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國來自甲米府的男子乃霖，最近發現了一塊疑似藏有神秘礦物質「鎳萊」的土黃色石頭，吸引了不少大師上門拜訪，並開出天價想求購這塊鎳萊，卻被乃霖一一拒絕。原來，這塊鎳萊是乃霖某天夜裡夢見一名女子後才遇到的寶物，乃霖擔心他將鎳萊賣出後會帶來厄運，因此決定要將寶石好好保存。

鎳萊（Leklai，又稱流鐵、力泥）是泰國傳說中一種罕見、不規則形狀的神秘液態金屬，被泰國人視為一種聖物，價格高昂。鎳萊有非常多種，但一般常見的黑色鎳萊，外型多元，且可能潛藏在森林、危崖或神秘洞穴內。泰國人相信，鎳萊帶有魔力，可以幫助主人趨吉避凶，因此不少人喜歡購買經高僧加持國的鎳萊當作護身符。

據泰媒報導，泰國43歲男子乃霖最近在考帕農縣發現了一塊重約5公斤、形狀不規則的土黃色石頭，內部敲開後呈閃亮黑色，疑似藏有神秘礦物質鎳萊。乃霖發現鎳萊的消息傳出後，吸引了不少大師上門拜訪，他們開出1億泰銖（約新台幣8千萬元）的價格想求購這塊鎳萊，同時也希望能以燃燒、射擊等方式對鎳萊進行驗證，卻被乃霖一一拒絕。

原來，這塊鎳萊是乃霖某天夜裡夢見一名女子後才遇到的寶物，乃霖擔心，若有任何人傷害鎳萊，抑或他將鎳萊賣出後，會為他與家人帶來厄運，因此乃霖決定要將寶石好好保存，僅開放讓大家前來欣賞這難得的寶物。

報導稱，乃霖發現鎳萊的地方是一塊聖地，而且當地也傳出過不少驚人的事蹟。據稱，過去曾有人在「聖地」使用大型挖掘機砍伐木材時，挖掘機前突然出現了一條大型眼鏡王蛇，導致司機在開車時從山坡滑落當場死亡。類似故事已在當地村民中流傳了30餘年，因此大家十分懼怕。

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