軒嵐諾逼近！日本氣象廳路徑圖曝　強風區「籠罩半個台灣」

▲日本氣象廳軒嵐諾預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者張方瑀／綜合報導
中颱「軒嵐諾」來勢洶洶，中央氣象局2日上午8時30分發布海上警報，並以每小時6轉11公里速度，持續向西北轉北進行。日本氣象廳則指出，颱風目前在沖繩南部海面上幾乎停滯，從預測路徑圖來看，約在3日晚間才會接近沖繩縣的先島群島；而路徑圖也能看到，軒嵐諾的強風範圍覆蓋超過半個台灣。
根據NHK報導，今年第11號颱風軒嵐諾被日本氣象廳列為「非常強颱」，目前颱風在沖繩縣宮古島以南約380公里的海面上停滯，中心最大風速為每秒50公尺，颱風半徑95公里以內可能會出現25公尺以上暴風。從預測的路徑圖來看，最大風速每秒15公尺的強風區，可能籠罩超過半個台灣；每秒25公尺以上的暴風區則會掠過台灣東北部。
台風11号の接近に伴い、沖縄県宮古島のホテルでは風による被害を防ごうと建物にダンプカーを横付けする対策が取られています。https://t.co/trdbAPumu0#nhk_video pic.twitter.com/hmraiIoMbf— NHKニュース (@nhk_news) September 1, 2022
目前沖繩縣政府已開始在各地設立避難所，為了因應新冠肺炎疫情，部分避難所也將健康民眾與在家療養民眾的避難樓層分開。宮古島的沿海飯店為了防範強風，也緊急調來多輛10噸重的卡車，直接擋在飯店正門口。
氣象廳預估，軒嵐諾會持續緩慢北上，約在3日晚間接近先島群島，當地在3日至4日之間風力會逐漸增強，可能會颳瞬間風速達每秒65公尺的強風，各地政府須嚴加防被。另外受到鋒面影響，整個日本都可能出現強降雨，需慎防土石流。
受到颱風影響，從8月31日開始貨船就無法進入沖繩縣，那霸市的物流受到嚴重影響，貨量僅平常的四分之一，預計2日入港的6艘船也可能無法入港。此外，為在沖繩線本島以東5公里的久高島診所醫生表示，該島船班從8月31日上午就陸續取消，若出現急診病患可能無法及時運送。
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