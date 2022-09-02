美前議員性侵19歲實習生！手槍放床頭逼口交　法院重判20年

▲美國愛達荷州前州眾議員艾林格性侵19歲實習生遭判20年（Aaron von Ehlinger）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國愛達荷州前眾議員艾林格（Aaron von Ehlinger）在2021年性侵一名年僅19歲的議會實習生，強迫對方口交發生性關係，甚至將槍放在床頭威脅。法院最終對他判處20年有期徒刑，必須服刑8年後才能申請假釋。

根據《紐約時報》報導，現年40歲的艾林格在2021年3月涉嫌性侵一名年僅19歲的議會實習生，他帶著女實習生前往高級餐廳吃飯，結束後將對方帶回家中。艾林格供稱，當時到家後2人就在沙發上親熱，在詢問是否換到臥室繼續時，有取得女方同意，2人手牽著手進入房間。

不過，受害女子向愛荷華州眾院道德和政策委員會（House Ethics and Policy Committee）作證時表示，艾林格當時的行為就是性侵，並非他口中的合意性行為；調查人員指出，女方當時被強迫口交，且在事發當下，槍就放在床邊的梳妝台上，期間試圖掙脫時，頭部後方還撞擊受傷。艾林格事發後選擇辭職，接著在今年4月底被判性侵罪名成立。

庭審期間，受害女子出庭作證講述事發經過，就在提到「他那時想把手指插進我腿間，我緊緊夾著膝蓋（抵抗）」時情緒瞬間崩潰，當場站起並說「我辦不到」後離開證人席，迅速走出法庭。儘管律師依照法官的要求追出去，但她最終並未回到法庭繼續作證。

Aaron von Ehlinger was convicted of raping a 19-year-old legislative intern. https://t.co/2bn4IKDGJ7 — HuffPost (@HuffPost) September 1, 2022

檢察官在8月31日舉行的宣判聽證會上，撥放了受害女子當時作證的錄音檔。受害女子表示，艾林格的支持者在案發後到處公開她的姓名、照片和地址，多次出沒騷擾她，現在只要聽到艾林格的名字，就會感到非常恐慌，不得不在屋內外裝設保全系統與監視器。

艾達郡（Ada County）地方法院法官里爾登（Michael Reardon）宣布，判處艾林格20年有期徒刑，並且在服刑8年後才能獲得假釋資格，出獄後會被登記成性犯罪者，直到2055年之前都不准和受害者接觸。

艾林格在庭審期間沒有表現出任何悔意，不斷強調自己曾參與伊拉克戰爭，職責就是保護婦女，對自己美軍的身分感到非常自豪，甚至說自己在庭審前曾到約旦河接受洗禮，並懺悔了自己的罪刑，「我不是一個完美的人，懺悔了很多罪，但無法懺悔性侵罪，無法承認我沒有犯過的事。」

法官里爾登向被告表示，「你把自己視為受害者、視為英雄，但坦白來說，我認為你兩者都不是，是你將自己推入現在的罪行之中。」

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