阿根廷副總統遇襲！官邸前被「朝頭扣扳機」　恐怖畫面曝光

▲阿根廷副總統在當地9月1日遇襲。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）在當地9月1日晚間遭身份不明的襲擊者持槍襲擊，所幸並未受傷。

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綜合路透社等外媒報導，近來，好幾千名克莉絲蒂娜．費南德茲的支持者一直聚集在她位於布宜諾斯艾利斯的官邸門口，對被指控貪污的克莉絲蒂娜．費南德茲表達聲援。當地9月1日晚間，一名身份不明的男子突然在人群中用槍指著克莉絲蒂娜．費南德茲，嚇得她當場抱頭蹲地，現場人群陷入慌亂。

▲克莉絲蒂娜．費南德茲遇襲後嚇得抱頭蹲地，而保鏢則立刻用身體護住她。（圖／翻攝自推特）

還好，副總統的保鏢反應十分迅速，當場就用身體將克莉絲蒂娜．費南德茲與男子隔開，而其他的保全也立刻將男子推開，並將他制伏。

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據當地媒體報導，涉嫌襲擊副總統的男子是35歲的費爾南多·安德烈斯（Fernando Andres Sabag Montiel），來自巴西。從現場畫面可見，這名男子在走近副總統後，非常迅速地扣動了扳機，但槍並未開火，因此克莉絲蒂娜．費南德茲沒有受傷。

69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲在8月22日被聯邦檢察官指控，在2007至2015年擔任總統期間貪污，並涉及一起轉移公共資金的計畫，被檢方求刑12年並褫奪公權終身。