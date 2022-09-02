防台灣有事！日本將在南西諸島加強部署飛彈、電子戰部隊

▲日本首相岸田文雄2021年11月27日前往東京陸上自衛隊朝霞駐屯地視察。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日經亞洲報導，日本國防部計畫在南西諸島（Nansei Islands）加強部署飛彈與電子戰部隊，從九州島最南端附近一路延伸至台灣附近，以防在台海附近發生衝突的風險。

日本內閣議會今年7月批准2022年版防衛白皮書，有關台灣局勢的敘述記載從5頁增加至10頁，詳細介紹台灣分析「中國可能侵台的過程」與台灣的防禦戰略等。依據白皮書，若要嚇阻威脅，就要讓對手意識到傷害日本是困難的，且後果嚴重。

文中指出，與那國島（Yonaguni）是日本最西端的島嶼，距離台灣只有110公里，處於兩岸關係緊張的最前線。8月初，當中國政府在台灣周邊海域進行實彈射擊演習時，飛彈落下的位置距離與那國島沿岸只有80公里。南西諸島島鏈長度大約與日本本州島相同。批評人士指出，這些島嶼地處偏遠，分散日本防禦力量。

預計在2023年3月財政年度結束前，日本會在石垣島（Ishigaki Island）新設立陸上自衛隊，部署反艦與地對空飛彈。類似的飛彈部隊已於2019年部署到奄美大島（Amami Oshima Island），並於2020年部署在宮古島（Miyako Island）。

今年，日本將向南西諸島3處地點派遣電子戰部隊，負責干擾敵人的通訊與雷達事務，並於2023財政年度向與那國島派遣一支電子戰部隊。報導提及，在2021財政年度，日本航空自衛隊針對共機進行戰機緊急升空的次數達722次，創下史上第二高。