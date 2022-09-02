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無名白骨37年後身分曝光　15歲失蹤少女「橫跨640km」離奇曝屍山谷

▲▼美國30多年前發現一具骸骨，死者身分被確認為失蹤44年的15歲少女。（圖／翻攝自田納西州調查局官網）

▲美國30多年前的一具女性骸骨，終於在近日確認死者身分是一名失蹤44年的少女。（圖／翻攝自田納西州調查局官網）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國田納西州調查局本周宣布，一具在37年前被發現的「小女孩」屍骨遺骸，已透過DNA技術配對身分，確認死者就是1978年在印第安納州失蹤的15歲少女沃克（Tracy Sue Walker）。由於沃克44年前的失蹤地點和後來發現遺骨處相差640公里遠，究竟她是如何跨越多個州和死因，仍是未解之謎。

根據《紐約郵報》、CBS報導，美國當局1985年4月3日在田納西州坎貝爾郡（Campbell County）麋鹿峽谷（Elk Valley）地區發現一具白骨遺骸，推測是一名白人女性，年齡可能介於10到15 歲之間。由於調查人員長期無法確認死者身分，他們後來還為「她」取了一個暱稱，叫做「小女孩」（Baby Girl）。

隨著科技進步，在骨骸被發現20多年後的2007年，當局向北德州大學人類鑑定中心（下稱UNTCHI）提交一份樣本，並將DNA編制歸檔，納入了DNA綜合檢索系統（Combined DNA Index System）以及全美失蹤與身分不明人員系統（National Missing and unknown Persons System）兩大資料庫。

2013年這起白骨案被重新檢視，今年稍早這些遺骸被送往私人實驗室「Othram」進行法醫基因系譜測試，並在6月找到了「小女孩」住在印地安納州的可能親屬。調查人員聯繫家屬發現，他們確實有一名家庭成員在1978年失蹤，並提供了他們的DNA樣本供當局比對。本周稍早，UNTCHI終於確認了死者就是失蹤44年的15歲少女沃克。

如今，田納西州調查局將重點轉移到調查當年沃克身上發生什麼事，究竟是如何跨越640公里從印第安納州來到田納西州，又為何遭遇死亡。當局呼籲任何可能知情沃克死亡情況的民眾，或任何知道可能和她有所往來者的人，應立刻聯繫調查單位。

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