拜登演說狂批川普「威脅美國民主」　極端支持陣營宣揚獨裁、暴力

▲拜登1日在賓州費城美國獨立紀念館（ Independence Hall）發表演說。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登（Joe Biden）1日抵達費城的美國獨立紀念館，並於晚間黃金時段發表演說，警告美國的「平等與民主正受到攻擊」。拜登指責，前總統川普（Donald Trump）與他極端的支持者陣營威脅美國民主，決心讓國家開倒車，宣揚獨裁領導人，並煽動政治暴力。

▲接近美國11月全國性大選，近來川普、拜登之間的政治角力討論度也大幅增加。（組圖／路透）

美聯社報導，美國11月將迎來期中選舉，拜登在美國獨立紀念館的演說中提到，川普與支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的陣營如今領導著共和黨，這是對美國政府體系、美國的國際地位，以及美國公民生活方式的威脅。

拜登宣稱，「川普和『MAGA共和黨人』代表著一種威脅我們共和國根基的極端主義。」他指責，MAGA勢力決心讓這個國家開倒車，「回到一個沒有選擇權、隱私權、避孕權，和你愛的人結婚的權利的美國。」並呼籲公民以投票來保護民主。

▲2020年總統大選後，數萬名川普支持者聚集在華府白宮外，聲援總統川普。（圖／路透）

拜登說，他不是在譴責2020年投票給川普的7400萬公民，因為大多數共和黨人並非「MAGA」的極端支持者，但毫無疑問的是，「如今的共和黨，正是由川普和『MAGA共和黨人』所主導。」報導稱，拜登上任第一年大致避免了提及川普，但共和黨近來在立法上取得勝利，川普重返新聞頭條，他也開始加大抨擊力度，上周他將「MAGA哲學」喻為「半法西斯主義」。

報導指出，川普計畫在本周末前往拜登的出生地賓州斯克蘭頓（Scranton）舉辦集會活動。至於拜登1日的費城之行，只是他1週內3度訪問賓州行程的其中之一，這顯示出賓州在期中選舉的重要性，兩黨參議員和州長的競選競爭激烈。

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