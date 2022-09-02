恐怖巧合！少年車禍亡　3天前寫作文「離奇預言」慘死細節

▲馬來西亞一名少年離奇預言死亡車禍。（圖／翻攝當地消防局）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞中學生丹尼爾（Danial Danish Mohd Ali）參與家族旅遊，卻在高速公路上遭貨櫃車離奇追撞，與祖父母一共3人當場身亡。值得注意的是，他3天前在學校寫作文，內容詳細描述了一場國道車禍，過程及情節都與自身命運高度相似，宛如「預言」一般的巧合，令人不寒而慄。

8月27日，丹尼爾家族一共10人乘坐休旅車出遊，行經東海岸大道（East Coast Expressway）時汽車拋錨，只好呼叫拖車服務。他們坐在休旅車內，讓拖車慢慢拖行，未料一輛貨櫃車突然轉向追撞，導致休旅車噴飛，墜入20公尺深的峽谷。

《自由今日大馬報》報導，丹尼爾、75歲祖父薩姆蘇丁（Mohamed Samsudin）及72歲祖母哈姆扎（Kamariah Hamzah）死亡，其母親、兄弟及表親們仍在加護病房急救。53歲拖車司機默德（Mohd Azuan Zainal Abidin）也在事故中喪命。

▲家屬PO出少年作文內容，雖然僅有159字，卻離奇「預言」死亡車禍。（圖／翻攝臉書Azreen Mohamad）



事故發生當晚，老師正好批改到丹尼爾的考卷，隔日得知悲劇，嚇得趕緊重看一次作文。文章中，丹尼爾用馬來文寫道，他的家族在旅遊途中遇上車子拋錨，「車子完全壞掉了」、「家人叫了拖車服務」、「一輛車從後面追撞我們」、「我們從下午6時一直坐到凌晨3時，我等拖車來接我們，等得好悶喔！」，而那場車禍正是發生在凌晨3時10分。

丹尼爾的姑姑表示，「丹尼爾的作文讓我震驚，我不知道能說些什麼。」叔叔則在臉書分享作文內容，「也許這是一個巧合，作文的內容竟和現實相似。」

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