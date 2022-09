王室3娃親製卡片送「黛安娜奶奶」　夏綠蒂公主「1句話」惹哭網友

▲黛安娜王妃逝世25周年。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄭文晴/綜合報導

8月31日為英國黛安娜王妃(Princess Diana)逝世25周年,外媒曝光威廉王子3個孩子,喬治王子(Prince George)、夏綠蒂公主(Princess Charlotte)和老么路易王子(Prince Louis)2年前母親節時,一起親手繪製卡片懷念奶奶,其中夏綠蒂公主的卡片畫著彩色愛心,並甜甜地寫下「我非常愛您,爸爸很想念您」,逼哭不少網友。

▲王室3萌娃親手畫的卡片懷念奶奶。(圖/翻攝自推特)

1981年黛安娜王妃情定查爾斯王儲(Prince Charles),兩人在倫敦聖保羅大教堂結婚,這場婚禮也被喻為「世紀婚禮」,全世界數百萬人觀看了婚禮儀式的電視轉播。她先後誕下兩子威廉王子(Prince William)、哈利王子(Prince Harry),然而這段婚姻因為第三者卡蜜拉被迫畫下句點,離婚後更從原先小女人,蛻變成令人敬畏的女強人,卻因一場車禍,36歲於巴黎逝世。

黛安娜王妃從此缺席孩子的成長過程,但威廉和哈利都積極地讓自己的孩子,去了解奶奶生前所做的一切。威廉曾表示,希望孩子知道黛安娜王妃是誰,所以會在睡前時和他們聊奶奶。

▲不少人到場獻花,紀念黛安娜王妃。(圖/達志影像/美聯社)

根據《太陽報》報導,每年母親節威廉王子的孩子都會親製卡片給奶奶,透過此方法表達對奶奶的思念。其中2020年的卡片內容曝光,只見喬治王子寫下,「親愛的黛安娜奶奶,母親節快樂,我非常愛妳,也非常想妳,爸爸給我了很多的愛。」

夏綠蒂公主在一張有著彩色愛心的卡片寫下,「親愛的戴安娜奶奶,我在母親節想著您,我非常愛您,爸爸很想念您」,一句間單的爸爸想您了,逼哭眾多網友。

當時只有兩歲的路易王子也用綠紙製作卡片,上面畫有一顆繽紛色彩的心,並在周圍放上幾隻動物,親手寫下自己的名字。

This year Mother’s Day will be different once again.



Many of us will be apart from our loved ones, but looking forward to a time in the not too distant future when we can give our mother a hug again. (1/2) pic.twitter.com/Bys6OCqtTT