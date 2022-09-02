剪樹誤觸「殺人蜂巢」！ 20歲男遭狂螫2萬下　吞30隻蜜蜂陷昏迷

▲男子慘被上千隻殺人蜂攻擊。（圖／翻攝自 Payton Marshall推特）

圖文／CTWANT

太可怕了！美國俄亥俄州一名20歲男子奧斯汀（Austin Bellamy）前陣子在修剪檸檬樹時，不小心砍到蜂窩，結果成千上萬隻蜜蜂飛出來，把他全身螫了2萬多次，甚至因此吞下30多隻蜜蜂，有生命危險，被送醫治療，目前仍在住院中。

根據《fox19》報導，奧斯汀的母親肖娜（ShawnaCarter）透露，兒子26日在檸檬樹上修剪樹枝，祖母菲莉絲（Phyllis Edwards）及與叔叔達斯汀（Dustin Edwards）則在一旁，沒想到他不小心砍到蜜蜂的巢穴，當下成群的「殺人蜂」蜂湧而出，立刻大喊：「救命！幫我」，但大家無能為力，只能看著奧斯汀被蜜蜂叮，無法爬上梯子，因為他們也受到攻擊。

▲奧斯汀已從昏迷中醒來。（圖／翻攝自 Payton Marshall推特）

肖娜看著兒子被蜜蜂螫，整個頭部一直延伸到脖子和手臂，全都發黑，像是蓋了一條黑色毯子一樣，她無法接受這樣的景象當場昏倒。隨後醫療直升機將奧斯汀送到醫院急救，他整個人陷入昏迷，需要使用呼吸器，家人發起了在線募款活動。據了解，奧斯汀至少被蜜蜂螫了2萬次，還不小心吃進30多隻蜜蜂，直到28日才將蜜蜂取出。

肖娜相當感謝消防員克雷格（Craig）救了兒子的命，「他是救命恩人、是天使」，並向兒子真情告白：「我只想告訴他我愛他，我想念他，他是我的孩子」。所幸經過治療，奧斯汀在周三醒來，雖然還在醫院，但醫院表示會完全康復，要他們不用擔心。

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