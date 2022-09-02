加速衝過斑馬線！一家人誤判被撞飛「1死2重傷」　恐怖瞬間曝光

▲一家三口衝過斑馬線結果遭撞飛。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯日前發生一起死亡車禍，當時一家三口和另一名男子準備過斑馬線，當時對向一輛車急速駛來，男子決定停下等車開過，而一家三口則選擇了往前衝，結果當場被車輛撞飛，畫面相當恐怖，也導致母親當場死亡。

根據《NEWS.ru》報導，俄羅斯中部城市索利卡姆斯克（Solikamsk）8月31日晚間9時10分左右，有一家三口和一名男子準備過斑馬線，結果他們發現對向有一輛車高速駛來，男子選擇停下腳步等車通過，但是一家三口卻選擇向前衝，想要在車子抵達前跑過，結果卻釀成悲劇。

▲一名男子在這家人後方停下等待，結果毫髮無傷。（圖／翻攝自推特）



從曝光的監視器畫面可以看到，一輛白色轎車高速衝過斑馬線，而一家三口直接被撞飛，53歲的父親摔落在對向人行道，47歲的母親和20歲的女兒則被撞飛到數公尺之外，當時站在這家人後方的男子也立刻衝上前協助。

▲母親和女兒被撞飛，導致一死一重傷。（圖／翻攝自推特）



不幸的是，母親因為傷勢過重當場身亡，女兒全身多處骨折重傷，目前還住在加護病房，父親同樣多處骨折，但相較之下傷勢較輕。白色車輛肇事後逃逸無蹤，最後警方在車禍現場不遠處找到棄車，由於撞擊力道過大，車輛的擋風玻璃全部破碎，引擎蓋也凹陷，目前警方仍在尋找逃逸駕駛。

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