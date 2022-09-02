女大生為生存賣原味內褲　卻怨被男友甩！網友歪樓求賣場

▲女大生上網賣原味內褲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

有戀物癖的族群會因他人的貼人衣物產生性慾，也讓不介意的人有賺外快的機會。一名女大生透露，她平時除了兼職家教，還會上網賣原味內褲賺錢，無奈男友發現後就直接甩了她。

原PO在Dcard發文表示，她家境狀況不好，除了要賺取自己的生活費、房租，有時候也需借錢給家人，目前每個月靠兼職家教能賺進約1萬多元，開始賣原味內褲後，生意普通時只有多賺1千多元，生意好時能賺到5千至7千元。

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原PO強調，她只是單純在網路上賣內褲，沒有面交也沒有販售私密影片或相片，不過男友近日看見買家傳送的訊息後無法接受，直接提出分手說「人可以窮但不可以沒有尊嚴」。

▲女大生發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO無奈指出，賣原味內褲增加的收入能讓她稍微輕鬆點，每個月可以存到3千元左右，原本想過多接家教，但這樣會沒有時間讀自己的課業，「想想還是有點難過，但也覺得自己活該」。

文章曝光後累積超過1千則留言，網友紛紛表示，「會被分手正常吧，應該沒什麼人能接受自己女友賣原味讓別人意淫」、「感覺妳的生活滿緊繃的，可以先等生活穩定再談戀愛也不遲」、「今天賣原味，明天就不只了，價值觀會逐漸扭曲」、「先搞定麵包再去想愛情吧」，也有不少人歪樓，「所以我說那個賣場呢」、「請問推特帳號？ 我想買」、「尊嚴在哪裡？ 道德在哪裡？商城又在哪裡？」