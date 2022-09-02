軒嵐諾未來18小時達巔峰！暴風圈有擴大趨勢　最貼近台灣時間曝

記者黃翊婷／綜合報導

強颱軒嵐諾來襲，臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來18小時是最巔峰時刻，因為卡太久把海水熱能量消耗光，之後應該就會開始減弱，但暴風圈有擴大的趨勢，「週六至週日（3至4日）白天，最搖滾時刻，暴風圈很貼近沿岸、陸地！」

▲軒嵐諾2日整天預計將持續打轉滯留。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急，下同）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文分享颱風軒嵐諾的動態，並表示軒嵐諾北側有點禿，應該是高層風切加上不小心捲到乾空氣，「未來18小時是最巔峰時刻，再來因為卡太久，把海水熱能量都消耗光了，就會開始減弱，但暴風圈有擴大的趨勢」，而且它被夾在2高壓中間，導引氣流微弱，預計2日整天都在打轉滯留或亂飄。

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▲明日晚間可能是軒嵐諾暴風圈最貼近台灣陸地的時刻。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，軒嵐諾週六（3日）才會開始緩步北上，可能一下偏東一下偏西，考量到路徑還有微幅調整的空間或基於防災因素，「週六（3日）基、北、宜陸上颱風警報還是有機會。週五（2日）北台灣風雨逐漸增強，越晚越大；週六至週日（3至4日）白天，最搖滾時刻，暴風圈很貼近沿岸、陸地！」

▲軒嵐諾結構厚實。（圖／中央氣象局）

不過，詳細的預報資訊仍以中央氣象局發布為準。關於軒嵐諾今日的動態，中央氣象局預報員林定宜表示，最快將會在2日上午8點30分發布海上颱風警報，至於會不會發布陸警，目前看來機率一半一半，一切還有待進一步觀察。

林定宜提醒，2日的天氣狀況相當不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。