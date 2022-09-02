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法參議院訪團7日抵台　裴洛西後首個訪台歐洲大國

▲中華民國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國駐法國代表吳志中。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電

無視中國文攻武嚇，法國參議院代表團將於7日抵台，為裴洛西訪台後首個來訪的歐洲大國。駐法代表吳志中告訴中央社，面對中國打壓，議員來訪代表了支持，也反對中國以武力破壞現狀。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國不但威嚇無效，更彷彿掀起國際「訪台」潮，除美國、日本、立陶宛及友邦聖文森接棒出團來訪外，法國參議院代表團也將於9月7日訪台，為裴洛西後首個造訪台灣的歐洲領導大國。

駐法代表處吳志中代表1日晚間接受法國24台（France 24）英文台近10分鐘的專訪，談及中國軍演、台海緊張現況與台軍首次擊落中國無人機等時事。

主持人提及，「裴洛西後，又有數個訪台團，而您又促成了法國參議院下週的訪問行程。在您看來，法國對台灣的支持和美國一樣嗎？」

吳志中認為兩者不宜比較，且來自民主大國法國的支持對台灣非常重要。他指出，法國訪問團也是裴洛西後首個訪台的歐洲大國，10月將會有德國聯邦議院代表團，英國下議院外交事務委員會也規劃11月來台。

「這些國會訪台行程顯示世界相當關切台海地區的穩定，來自自由國家的支持對台灣抵抗中國施壓的士氣來說至關重要」。

主持人接著問到31日深夜終於公布的聯合國新疆人權報告，其中譴責中國「違反人道罪」。對此吳志中表示，公布這份報告相當重要，「越談論台灣，越談論香港、新疆、西藏，都會是好事」。

他指出，台灣在聯合國是個禁忌，台灣人甚至無法進入聯合國大樓。聯合國終於檢視中國內部發生的事，「希望未來聯合國也能開始關注台灣發生的事，因為這攸關我們共享的價值與全球利益」。

吳志中今晚接受中央社訪問時表示，法國參議員訪問團在裴洛西訪台後再度來台意義重大。他指出去年法國參議院與國民議會都通過挺台參與國際組織的決議案，接著在國會外交架構下，參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪台。

今年立法院長游錫堃也在正式國會外交架構下訪問並會見法國參議員與國會議員，「國會外交是台灣與世界很重要的溝通橋樑，象徵人民肯定台灣民主自由價值的聲音。面對中國打壓，議員來訪代表了支持，也反對中國以軍事武力破壞現狀」。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）也在七大工業國集團（G7）及國會等公開場合譴責中國軍演具侵略性且沒有正當性。吳志中說，「法台關係與日俱增，法國對台灣和台海穩定的支持也在政府發言及國會外交上明顯可見」。

這次由歐洲事務委員會副主席、參議員貝勒發（Cyril Pellevat）率領外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等人的代表團將是法國國會今年第二個訪團。今年6月，法國參議院外委會副主席葛利歐（Joël Guerriau）率跨黨派議員團抵台。

 

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