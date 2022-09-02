法國辣妹被男友帶回台灣　2點震驚她「每天後悔」：加班還沒加薪

記者崔子柔／綜合報導

法國辣妹朱麗葉（Juliette）今年因為男友來到台灣，並接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問，透露她一到台灣就被炎熱的天氣震驚，開始後悔自己帶了很多時尚潮衣過來，另提到台人的工時也讓她訝異。

朱麗葉分享，她2019年在首爾念書時和一群台灣人成為朋友，被邀請到台灣遊玩，當時在夜店和一個英語流利的帥哥結識，後來也發展成男女朋友。

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▲朱麗葉到台灣陪伴男友。（圖／翻攝自instagram／j.liet_21）



朱麗葉指出，男友在疫情趨緩後，一年內飛了2趟法國，但後來工作越來越忙，現在就換她來台灣陪伴男友，這是她第一次體驗台灣的夏季，注重個人風格的她被這般炎熱震驚，每天都在後悔帶了一堆時尚衣物來台，「很潮濕，還要戴口罩」，「為什麼台灣可以這麼熱？」

朱麗葉提到，她看到男友的加班情況後更是驚訝，有時候連週末也在上班，男友還說這很正常，「在法國，我們一周一定要有兩天連假，一年一定要有5周的假期，不管你在哪間公司、工作幾年，都可以擁有這樣的福利」，當她聽到台灣人加班還不一定加薪時，直言「他們應該要去抗議」。

▲朱麗葉和男友相當甜蜜。（圖／翻攝自instagram／j.liet_21）



朱麗葉表示，僅管如此，她還是很開心來到台灣，這次有更充分的時間讓她了解這裡的文化，「這裡的大自然和食物真的非常棒」。