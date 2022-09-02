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軒嵐諾變胖又增強！一圖看風雨時程　雨彈炸到週日下半天

▲▼ 。（圖／記者黃翊婷攝）

▲各地風雨時程表。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者黃翊婷／綜合報導

強颱軒嵐諾昨日（1日）已完全合併TD-13W，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，TD-13W這個熱低壓終究太小也太弱，難以撼動軒嵐諾，兩者合併之後，軒嵐諾如模式預期，環流大幅度擴張，從渾圓集中的型態變成一個有大範圍外圍螺旋雨帶的系統，但它往南掉的幅度比預期大，往東折的幅度也很小，是否會發布陸上警報，還需要觀察後續的路徑變化而定。

強颱軒嵐諾環流大幅度擴張。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

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▼▲軒嵐諾環流大幅度擴張。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

強颱軒嵐諾環流大幅度擴張。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇在臉書PO文中分析，軒嵐諾往南掉的幅度比預期中還要大一些，往東折的幅度也很小，將強弱程度相差懸殊的TD-13W合併之後，它的環流大幅度擴張，從原本渾圓集中的型態變成一個有大範圍外圍螺旋雨帶的系統，再經過一番整理，應該又會變成一個又大又漂亮的外型；未來24小時內，軒嵐諾附近的引導力量仍然不強，可能還會持續在恆春以東、琉球以南的海域兜圈子，之後隨著東側高壓推進，引導力量加強，從2日晚上起，預期會出現加速向北移動的情況。

吳聖宇指出，從各大模式的預報資料來看，軒嵐諾未來最有可能會在石垣島、宮古島之間的海面通過，然後繼續往東海、黃海前進，暴風圈半徑勢必要掠過東部、東北部近海，預計2日清晨到上午之間應該會發布今年第1個海上颱風警報，至於陸上警報是否發布，還需要觀察後續的路徑變化而定。

0902氣象（圖／中央氣象局）

▼▲軒嵐諾預估3日才會加速北上。（圖／中央氣象局，下同）

▲▼0902衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

吳聖宇提到，從這樣的路徑來看，2日至4日也就是週五到週日，迎風面的北部、東北部將有大雨或豪雨發生的機會，山區有局部大豪雨出現的可能性，尤其雪山山脈的西坡，雨量應該會有很大的累積，中部山區也會有比較大的雨量，南部地區以及花東一帶受到的影響反而相對小一些。

由於巨大環流帶來很強的北風，加上海峽地形效應，吳聖宇表示，西半部1日晚間已經出現很大的風力，未來2至3天在北部、東北部、中部沿海等地預估會有8至10級陣風出現的機會，比較內陸的區域也會感受到一陣又一陣的強風，不論是風還是雨，對於北部、東北部來說影響都很大，其次是中部山區跟平地。

▲▼0902衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲軒嵐諾結構厚實。

吳聖宇提醒，雖然這個颱風不是直接影響台灣，但仍會有明顯風雨出現的機會，提醒民眾盡快做好準備，預估軒嵐諾會影響至週日下半天，直到週日晚間颱風遠離之後，風雨情況才有機會逐漸趨緩或停止，整體影響的時間長達3天，可能造成的影響一定要特別注變化。

關於颱風警報，中央氣象局預報員林定宜表示，最快將會在今日上午8點30分發布海上颱風警報，至於會不會發布陸警，目前看來機率一半一半，一切還有待進一步觀察。此外，今日的天氣狀況相當不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。

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