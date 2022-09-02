強颱軒嵐諾最快8：30發海警！陸警機率曝光　雨彈攻擊5縣市

▲氣象局預計今日上午8點30分發布海警。（圖／中央氣象局）

記者黃翊婷／台北報導

受到強烈颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，今日（2日）台北市、新北市、桃園、新竹縣以及宜蘭地區有發生局部大雨的機率。中央氣象局表示，最快預計會在上午8點30分發布海上警報，至於有沒有可能發布陸上警報，目前機率一半一半，一切還有待觀察。

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▲是否發布陸警，還有待觀察。

根據氣象局網站公布資料顯示，軒嵐諾2日凌晨2點的中心位置在北緯21.3度、東經125.6度，並以每小時9公里速度向西北進行，中心氣壓為920百帕，近中心最大風速為每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

預報員林定宜表示，最快將會在今日上午8點30分發布海上颱風警報，至於會不會發布陸警，目前看來機率一半一半，一切還有待進一步觀察。此外，今日的天氣狀況相當不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。

▲今明2天受到颱風外圍環流影響最劇烈。（圖／中央氣象局）

林定宜指出，溫度方面，今日各地降溫，苗栗以北高溫約29度左右，感受較為濕涼，其他地區高溫約30至33度。林定宜提醒，受颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島容易出現9至11級強陣風，金門及西半部內陸平地也有可能出現較強陣風，鄰近海域地區會有較大風浪，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖、澎湖有長浪發生的機率，嘉義以北沿海及東半部沿海有3至6米以上的浪高，其他海面也有2米以上的浪高。

目前，氣象局已對台北市、新北市、桃園市、新竹縣以及宜蘭縣發布大雨特報，並對基隆市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣發布陸上強風特報。

▼軒嵐諾颱風動態。



▼5縣市發布大雨特報。