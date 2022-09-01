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美國大使在上海「排隊做核酸」！戶外穿西裝乖乖等待　照片瘋傳

▲▼美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議。（圖／翻攝自推特）

▲美國駐中大使勃恩斯在上海排隊做核酸。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

美國駐中大使勃恩斯今天（1日）發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片，引發瘋傳熱議。外國網友多表驚訝，美國大使竟然在沒有豁免與特別安排；還有中國網友反問，上海市長有排隊做核酸嗎？

勃恩斯（Nicholas Burns）昨天從北京搭乘高鐵到上海市，進行到任後首次到上海的官式訪問。上海迄今仍實施嚴格的防疫措施，美國大使也難例外。

勃恩斯1日下午在推特發布一張照片，表示他在上海排隊做COVID-19核酸檢測。照片顯示，當時已入夜且剛下過雨，在上海街頭一個核酸採樣工作站前，勃恩斯身著西裝拿著手機與市民排隊等候做核酸。

上海目前規定，市民應每週至少進行1次核酸檢測；入住酒店需提供48小時內核酸陰性證明；進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具，需持72小時內核酸陰性證明。

▲▼美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議。（圖／翻攝自推特）

▲勃恩斯在推特分享自己排隊做核酸檢測的照片。（圖／翻攝自推特）

勃恩斯推文後，立刻引發熱烈討論與分享。外國網友多表驚訝與好笑，原來美國大使在中國也要做核酸，而且還要排隊，沒有豁免與特別安排。一些美國網友認為大使遭到中共羞辱對待；還有人向勃恩斯提出警告，「他們現在得到你的DNA」。

美國駐中國大使館官方微博下午轉發這張照片，也引發大批中國網友按讚。網友相繼反問，「上海市長不知道排隊做過核酸沒有」、「不知道我們的官員需不需要排隊做核酸」、「我們的領導都在哪裡做核酸？」引起熱烈討論。許多人表示沒聽過也沒看過領導排隊做核酸，也有人指行政單位自己有設核酸採樣點，不需要排隊。

中國網友對美國大使也要排隊做核酸多表示好笑，認為入鄉隨俗，按法律程序走沒有毛病；但也有些網友質疑，勃恩斯是故意發照片指桑罵槐、黑中國。

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