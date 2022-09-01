北市信義區國中傳學生墜落　校方啟動輔導機制

▲台北市信義區一所國中，發生學生墜落意外。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

開學第三天，台北市信義區一所國中今天（1日）下午發生學生墜落事件，所幸學生意識清醒、生命跡象穩定、無明顯外傷，已由校方人員陪同送醫，第一時間也完成校安通報。台北市教育局已請校方立即啟動輔導機制，對相關人員進行關懷措施。

北市教育局指出，學生墜落發生的原因、從何處墜落，目前校方仍在調查中，相關細節不便對外透露，但會請學校對學生加強輔導、進行關懷措施，同時也提供家長必要協助。

