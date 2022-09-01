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擁34cm世界最大鵰！他曝性生活「屌打」女伴　最怕「女上男下」

他擁34公分「生化武器」，性生活真的「屌打」！曝拒絕「女騎士」有原因。（翻自《每日星報》）

▲他擁34公分「生化武器」，讓許多女人爭相邀約「試槍」。（翻攝自Facebook／Jonah Falcon）

圖文／鏡週刊

美國52歲喜劇藝人法爾肯（Jonah Falcon）因為擁有長約34公分的生殖器，一度被稱為「行走的生化武器」。近日他上節目自曝性生活，表示他真的「屌打」許多「女戰士」，但他也直呼自己的弱點，就是最怕「女騎士」。

據英國《每日星報》報導，法爾肯近日在節目上自述性生活，他稱的確有不少女性，想要挑戰他的生殖器。而他最近發現的「挑戰」就是，他的生殖器不僅長，又肥大，常常讓許多「女戰士」吃不消，就算是用潤滑劑，也不見得能解決問題，法爾肯就說：「很多人知道我的生殖器很大，但大家都沒想到『有那麼大』！」因此讓不少女伴難以消受。

不過法爾肯也說到自己的弱點，他表示自己非常小心翼翼保護生殖器，就是害怕生殖器變成「折翼的天使」。他稱先前有過一次經驗，就是在做愛的過程中，讓生殖器受到「錯誤的角度切入」，導致生殖器有輕微受損骨折。因此自此之後，他不再接受「女騎士」女上男下的姿勢，以防生殖器再有損傷。

法爾肯在節目最後還自豪地說，很多男性想要展現男子氣概，必須靠豪車或槍枝，「但我都不需要，我可以很快樂地戴口罩，我根本無需花力氣證明我的男子氣概」。

法爾肯擁有34公分生殖器，曾經被海關誤認內藏生化武器。（翻自《每日星報》）

▲法爾肯擁有34公分生殖器，曾經被海關誤認內藏生化武器。（圖／翻攝自Jonah Falcon Instagram）


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