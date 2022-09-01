丈夫才入獄10天！大馬前首相納吉妻子3項貪污罪成　判監10年罰68億

▲吉隆坡高等法院裁定，馬來西亞前首相納吉的妻子羅斯瑪3項貪污罪名成立，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）日前剛被判刑12年，其妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）也在9月1日，因捲入「砂拉越（Sarawak）學校太陽能計劃弊案」被吉隆坡高等法院裁定3項貪污罪成，判監10年。羅斯瑪同時也被罰以大馬史上最高的罰款金額馬幣9.7億令吉（約新台幣68億元），不過由於羅斯瑪仍有2次上訴的機會，因此報導猜測她應該會繼續上訴。

綜合當地媒體報導，現年70歲的羅斯瑪，自2018年11月起，先後被指控3項罪名，即在納吉在位期間，在砂拉越鄉村學校的太陽能計劃中貪污，向日拔（Jepak）控股公司時任董事經歷賽迪亞邦（Saidi Abang Samsudin）收取馬幣1.87億令吉（約新台幣13億元）、150萬令吉（約新台幣1千萬元）和500萬令吉（約新台幣3400萬元）的賄金，以協助該公司獲得合約。

此案於2020年2月5日開審後，歷經42天控辯階段的審訊、傳召了23名控方證人出庭供證後，於2020年12月11日宣布完成舉證工作，而法院也在2021年2月18日宣判羅斯瑪表罪成立，諭令她需要出庭自辯。2022年9月1日，吉隆坡高等法院認為，控方提出的證據毫無疑點，因此裁定羅斯瑪3項貪污罪名成立，成為馬來西亞首位被判罪的第一夫人。

不過，由於控辯雙方仍有2次上訴機會，因此報導預計，羅斯瑪應該還會上訴。在宣判前，羅斯瑪曾以案件判決書早前在網上外洩，令她對法官作出公平審判的可能失去信心為由，要求撤換主審法官及重審案件，然而法官表示，網上所謂的判決書只是法院研究組所撰寫的意見書，並非他的判決，因此駁回了羅斯瑪的申請，而控方則質疑羅斯瑪此舉只是是想阻延法院宣判。

羅斯瑪的丈夫、馬來西亞前首相納吉，8月23日剛被裁定在「一馬發展公司弊案」及「SRC洗黑錢案」中，包括濫權罪、刑事失信罪和洗錢罪等7項罪名成立，並被判處監禁12年和罰款馬幣2.1億令吉（約新台幣14億元），即刻被移送監獄服刑，成為馬來西亞史上首位被判入獄的前首相。