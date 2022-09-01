　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓陸軍2架直升機受訓相撞！緊急從10公尺處迫降　1人頭部撕裂傷

▲▼南韓KUH-1完美雄鷹直升機。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓KUH-1完美雄鷹直升機。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓陸軍今（1）日發生一起戰機相撞的事故！位於京畿道抱川市的某陸軍部隊正在進行機動訓練，不過2架KUH-1完美雄鷹直升機卻發生相撞意外，之後緊急迫降，其中一人頭部出現撕裂傷，送醫急救。

根據韓媒《News1》，京畿道抱川市某陸軍部隊於1日中午12時16分發生意外，2架KUH-1完美雄鷹直升機在距離地面10公尺高處發生擦撞，當時2架直升機各搭乘1個大隊（每個大隊為9人）、共計為18人，其中一人頭部出現撕裂傷，被緊急送鄰近的軍醫院進行治療。

所幸此次撞擊事故並無造成其他民間人士傷亡。

此次陸軍直升機發生相撞意外，其實對於過去來說尚屬罕見，2架直升機並未留下嚴重的損傷。南韓軍方關係人士解釋，此次相撞意外和美韓聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS）並無任何從屬關係。

南韓軍方表示，此次的機動性訓練，其實目的是為了於本月21至25日舉行的「大韓民國防衛事業展」（DX Korea）做事前準備。

據悉，完美雄鷹直升機為2012年首度部署於實戰中的南韓國產機動型直升機，主要分為救難用途的「Medevac」、供海軍陸戰隊登陸的機動型直升機「Marineon」，以及供警察廳使用的型號。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
陸警可能性提高！有機會達「颱風假」標準地區曝　越晚雨越猛
陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯文哲爆粗口：屁話連篇！他X的
快訊／永豐銀遭重罰1800萬！　總座停職三個月
快訊／逆轉女王！戴資穎擊退南韓好手　挺進8強
快訊／軒嵐諾強風「吹垮台中13樓鷹架」！　砸傷2人
跟進UNIQLO　無印良品9／15起不提供免費紙袋
快訊／才剛開學！　信義區國三生「校園內墜樓」
詐團內鬨！遭燒體毛+電卵蛋　2嫌竟離奇同日死亡
2富商性侵酒店女辯3P！重判10年　她再求償5百萬結果出爐
風超大！「軒嵐諾」外圍環流威力強　台中4處路樹倒塌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA使用「午餐盒」大小儀器　成功在火星上「生產氧氣」！

國中教師慘遭取笑「禿頭」！他在群組聊天室發現　氣得對學生喊告

婚宴隔天…新郎和賓客5人「口吐白沫」離奇死亡　新娘住院中

氣溫飆破44℃！加州人狂開冷氣老電網受不了　政府急喊：別充電動車

被蚊子叮咬喪命！9歲男童和爸媽出國玩　高燒流鼻血器官衰竭

誤砍到殺人蜂蜂巢！男慘被「狂螫2萬下」　醫驚嚇：體內還有30隻

南韓陸軍2架直升機受訓相撞！緊急從10公尺處迫降　1人頭部撕裂傷

台海衝突風險大增！美智庫曝「台灣最大威脅」：將影響全球金融

正妹遭警察「重拳打臉」90度重摔倒地！　駭人影片曝光

加密交易平台錯匯近2.2億元！竟7個月後才知出事　她早已嗨爆買房

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

NASA使用「午餐盒」大小儀器　成功在火星上「生產氧氣」！

國中教師慘遭取笑「禿頭」！他在群組聊天室發現　氣得對學生喊告

婚宴隔天…新郎和賓客5人「口吐白沫」離奇死亡　新娘住院中

氣溫飆破44℃！加州人狂開冷氣老電網受不了　政府急喊：別充電動車

被蚊子叮咬喪命！9歲男童和爸媽出國玩　高燒流鼻血器官衰竭

誤砍到殺人蜂蜂巢！男慘被「狂螫2萬下」　醫驚嚇：體內還有30隻

南韓陸軍2架直升機受訓相撞！緊急從10公尺處迫降　1人頭部撕裂傷

台海衝突風險大增！美智庫曝「台灣最大威脅」：將影響全球金融

正妹遭警察「重拳打臉」90度重摔倒地！　駭人影片曝光

加密交易平台錯匯近2.2億元！竟7個月後才知出事　她早已嗨爆買房

隋棠珍珠項鍊被女兒玩斷　機會教育「喜歡珠寶就要加油｣

外籍白領應來台》把台灣作總部　吸引全球人才為台所用

171.9萬起！現代「Santa Fe 6人座旗艦型」上市　獨立第2排更尊榮

王心恬慘跌腿受傷！　王仁甫提姚元浩：他知道嗎

王躍霖、林澤彬轉戰富邦　丘總談兩人角色定位

2022香山濕地藝術季來了　「海有山」不能錯過

懷孕老婆偷吃　黑道舅舅帶小弟要教訓小王！綠帽男反被網轟爆

新家找到了！普諾麵包坊10月中旬全新開幕　潮品集11月進駐新光A4館

有急事找你，麻煩加我的賴！　10大詐騙手法解密

三重「名模級」法拍屋吸27組人爭搶　幸運兒市價9折入手

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

搬行李頭髮卡到輸送帶　女被撕頭皮慘死

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

16歲女將遭父親、教練揉屁屁　轉播畫面曝

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

巴基斯坦世紀洪災　形成100公里寬內陸湖

海邊挖蛤蜊狂吃　女全身癱瘓送醫

丹麥銀行免除24.5萬名客戶債務！　真相曝光

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

衛星捕捉「最強風王」清晰颱風眼！雨雲厚實

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

軒嵐諾掃沖繩釀300戶停電　日氣象廳：停滯了

販毒集團殺人分屍　留恐嚇字條：給大毒梟古茲曼之子

更多熱門

相關新聞

30歲男機場自殘！當眾「喀擦GG」狂噴血

30歲男機場自殘！當眾「喀擦GG」狂噴血

仁川國際機場為南韓最重要的出入境國門，然而昨（31）日卻爆發一起震驚國內外旅客的血腥騷動事件！一名30多歲的韓籍男性竟然在入境大廳內，當場拿起剪刀將自己的陰莖（男性生殖器）剪下，現場頓時血流如注，痛不欲生的他不斷放聲慘叫，來自美國、日本的旅客被迫目睹如此尷尬景象。

軒嵐諾掃沖繩釀300戶停電　日氣象廳：停滯了

軒嵐諾掃沖繩釀300戶停電　日氣象廳：停滯了

日本單週增125萬例　連6週居全球之冠

日本單週增125萬例　連6週居全球之冠

南韓8月「貿易赤字」逼近百萬美元

南韓8月「貿易赤字」逼近百萬美元

衛星捕捉「最強風王」清晰颱風眼！雨雲厚實

衛星捕捉「最強風王」清晰颱風眼！雨雲厚實

關鍵字：

日韓要聞南韓陸軍陸軍戰鬥機KUH-1完美雄鷹直升機

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面