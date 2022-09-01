捷克16歲女將場邊遭「父親、教練揉屁屁」　轉播畫面震驚美國人

▲捷克16歲小將貝萊克在美網資格賽的慶祝方式，引起美國球迷反感。（圖／翻攝自推特）

圖文／鏡週刊

上週成功闖進美網會內賽的捷克16歲小將貝萊克（Sara Bejlek），在美網開打前就躍上媒體版面討論焦點，只是大家關注的卻不是她的球技，而是她與教練團另類的慶祝方式。

貝萊克26日在美網資格賽3盤逆轉擊敗對手華森（Heather Watson）後，走到場邊與其父親、教練相擁慶祝她首次擠進大滿貫籤表，這本該貝萊克在職業生涯的重要時刻，卻因為這段畫面被電視轉播，掀起美國網友激烈討論。

▲捷克16歲小將貝萊克首度闖進大滿貫賽事。（圖／翻攝自Sara Bejlek臉書，下同）

綜合外媒報導，貝萊克與教練團慶祝的畫面之所以引起爭議，是因為她的父親與教練先後在擁抱時，不僅將手部放在貝萊克的背上，另一隻手都在摸她的屁股，且反覆拍打與抓揉，父親更是嘴對嘴親吻了自己女兒，而這段畫面全被電視轉播給放送，令極度重視保護孩童的美國人感到震驚且憤怒。

La célébration de Sara Bejlek (16 ans) après sa qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit de son père et de son coach. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) August 27, 2022

感到不滿的球迷認為，兩位成年男子對年僅16歲的貝萊克做出的舉動非常不恰當，甚至用毛骨悚然來形容，懷疑貝萊克可能有苦難言、背後另有隱情，要求WTA（國際女子網球協會）必須介入調查。

貝萊克則對自己場外無意間引起的風波感到意外，在美網首輪開打前受訪解釋，「我當然看過這段畫面，這只不過是我們團隊在贏球後的自然反應，大家都太高興了。」表示這種慶祝方式或許令某些人不太舒服，但我們已經討論過了，「這不會再發生。」

貝萊克沒有多做解釋，只說同樣的事情若搬到捷克，沒有人會大驚小怪。其實在捷克的文化中，類似的慶祝方式存在親友之間，拍屁股有祝賀、祝褔好運的涵義，並不會聯想到性；捷克傳統復活節中，男性在復活節當天，會拿著手持短鞭挨家挨戶按門鈴，用打屁股的方式祝福女方，女方則要給對方一顆彩蛋作為回禮。只能說這樣的慶祝方式，對老美來說是種文化衝擊吧！

而貝萊克的大滿貫初體驗也同樣給她上了一課，首輪面對俄羅斯女將珊姆索諾娃（Liudmila Samsonova），以6比3、6比1直落2遭到淘汰。

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