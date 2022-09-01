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正妹遭警察「重拳打臉」90度重摔倒地！　駭人影片曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約街頭本週出現震驚一幕，警察出拳揍在19歲正妹庫魯姆（Tamani Crum）臉上，把身形纖細的她當場打倒在地，接著還把她上銬帶離現場。這狀況讓現場許多人驚呼連連無法接受，隨著畫面在網路流傳，引發軒然大波。

▲▼ 美國19歲正妹庫魯姆被警察一拳擊倒在地。（圖／翻攝自推特）

▲庫魯姆被警察一拳擊倒在地。（圖／翻攝自推特）

綜合紐約郵報等報導，當時多名員警正在追捕22歲嫌犯詹姆斯（Elvin James），但正當警方要逮捕詹姆斯時，身穿露肚臍上衣、綠色裙子的庫魯姆突然走進警察抓嫌犯的現場。員警金賽（Kendo Kinsey）起先把庫魯姆推出人群，但庫魯姆並未停下動作，持續叫囂挑釁，甚至出手推了警察肩膀。

依據接下來的畫面顯示，金賽一拳打在庫魯姆臉上，把她瞬間擊倒在地，她則是躺在地上，雙手遮住臉。現場人士見狀發出驚呼聲，更有人說「為何要這樣做」、「她只是個小女孩」。但在場的員警並未理會現場群眾的不滿，把庫魯姆上銬帶離現場。

紐約警察事後發出聲明表示，當時警方在現場逮捕嫌犯時，多名警察遭到人身攻擊，造成一名員警頭部受輕傷。警方指控庫魯姆襲警、拒捕、妨礙公務。不過依據曼哈頓刑事法庭週三晚間的最新裁定，庫魯姆最終只因一項指控遭傳喚，判輕罪，無須保釋當場釋放。

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