我國軍艦罕見同框！美巡洋艦通過台灣海峽　意外見到成功級巡防艦

▲美國海軍巡洋艦通過台海時,竟意外見到我國軍艦的身影。(圖/翻攝自Twitter@Chris Cavas)

記者羅翊宬/綜合報導

美國曾經於8月28日派遣2艘巡洋軍艦安提坦號(USS Antietam)、昌塞勒斯維號(USS Chancellorsville)穿越台灣海峽。美國白宮解釋,美軍艦穿越台海其實是例行性行動。在此之際,從美國海軍近日公布的相片中,竟然也可以見到我國軍艦罕見同框伴航的身影。

美國國防部所屬網站「Dvidshub」日前發佈安提坦號、昌塞勒斯維號,以及提康德羅加級導彈巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)穿越台灣海峽的相片。不過從昌塞勒斯號的相片中,竟然可以見到我國成功級巡防艦、海巡安平級的身影。對此,著名軍事記者分析,其實這並不尋常。

來自美國的知名軍事記者Chris Cavas分析,「在一個『不尋常』的舉動中,美國海軍發布了一些8月28日安提坦號、昌塞勒斯維號等通過台灣海峽的相片,顯示了他們在一艘台灣護衛艦、導彈輕型護衛艦的陪同下,被中國海軍驅逐艦尾隨。」

In an unusual move, the US #Navy has released some low-rez images of the #Taiwan Strait transit of #cruisers ANTIETAM CG54 & CHANCELLORSVILLE CG62 on 28 Aug. showing them accompanied by a Taiwanese frigate and missile corvette and shadowed by Chinese PLAN destroyers... pic.twitter.com/nlI5xKHLUv