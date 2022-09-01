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男吐濃痰「車廂纏鬥畫面曝光」　她1人拿傘對抗！阿北衝上前巴頭

網搜小組／劉維榛報導

今（1）日一名男乘客在北捷車廂吐痰，另一名女子則正義出聲制止，不料男乘客失控反攻擊女子。而車廂畫面曝光，只見女子拿著紅色長雨傘，要制止男子別過來，過程中一名阿北還衝上前巴男子的頭，而其他乘客則躲在後面，等士林站到了，民眾紛紛尖叫跑到月台。

一名網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》貼出一段44秒影片，可見穿著白色長版衣服的女子，拿著紅長傘要制止座位上的男子往前攻擊，而當時，只有女子獨自1人對抗男子，她氣得對其他人呼喊，「你們男的跑那麼遠幹嘛啊？」

▲▼ 士林捷運站。（圖／翻攝爆料公社）

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▲女乘客持傘對抗男子，畫面曝光。（圖／翻攝爆料公社）

過程中，失控男子邊抓著雨傘，邊自打頭好幾下，而一旁的阿北還上前巴男子的頭，隨後男子不斷跺腳，一下站起來一下坐下，甚至撲到女子正前方，女子為了自保安全，她隨即伸腳踹男子。

同時間，捷運已抵達士林站，女子再喊「離我們遠一點」，車廂門一打開後，大批乘客嚇得尖叫逃到月台上。

對此，警方調查，男乘客是年約50歲的游姓男子，捷運警察隊獲悉後派人前往現場處理，當場控制游男行為並帶回偵訊，並依照大眾捷運法開鍘，另外針對廢棄物清理法部分，則由士林分局接手裁處。

游姓男子母親聞訊後也趕往現場，並告知警員兒子情緒不穩定，所以才會做出脫序行為，陳姓女子也不願追究責任。

▼男子舉止，嚇壞在場乘客。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼男子在捷運站拉口罩吐痰，還將痰吐在扶手桿上，女乘客制止遭攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

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