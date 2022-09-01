「鐵達尼號」高解析影像曝！8K鏡頭窺視船頭　殘骸看得一清二楚

記者羅翊宬／綜合報導

英國皇家郵輪「鐵達尼號」（RMS Titanic）從1912年擦撞冰山沉沒至今已滿110周年，船上高達1154人不幸遇難身亡。如今，美國海底探勘公司海洋之門（OceanGate Expeditions）發佈8K高解析度的清晰影像，從影片中可以清楚看到鐵達尼號的殘骸，包括鏽跡斑駁的船體，以及著名的船頭、左舷錨、巨大的錨鍊等。

根據美媒《紐約郵報》，海洋之門於當地時間8月30日發佈該影像，畫面首次以8K高解析度如實呈現出這艘沉沒屆滿110年的老舊船體，海洋之門團隊透過影像發現鐵達尼號全新的特徵、以及過去為人所不知的細節。

長期研究鐵達尼號的潛水員戈爾登（Roy Golden）表示，「透過這段約長達1分鐘的影像，我成功看見鐵達尼號先前從未被世人所見過的細節。例如，我從未在左舷錨上看過錨製造廠商Noah Hingley & Sons Ltd.的名字。我在幾十年以來一直研究這艘沉船，在多次的潛水中，我不記得看到過任何其他圖像顯示了如此程度的細節。」

從海洋之門發佈在YouTube的影像中，可以看到著名的船頭、左舷錨、一號船體、一條巨大的錨鍊、一號貨倉，以及堅固的青銅絞盤。

海洋之門透露，從現在起將使用高解析度鏡頭監測鐵達尼號的衰變，「在科學家幫助下，這段影像將支持對鐵達尼號上以及周圍所觀察到物種的識別，考古學家們將能更加詳細記錄殘骸。」

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