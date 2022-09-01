花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

▲花蓮外役監逃犯康育豪（右），於桃園再犯重案。（圖／翻攝刑事局網站）

圖、文／鏡週刊

台南明德外役監受刑人林信吾逃亡時犯下殺警案，引發外界對外役監管理問題的重視，刑事警察局也隨即在上月25日，公布花蓮自強外役監2名許姓、康姓逃逸受刑人的長相特徵並通緝，3天後，桃園市警局龍潭分局隨即在苗栗地區將許姓受刑人逮捕歸案；但本刊掌握，仍在逃的康姓受刑人竟因線上博弈糾紛，涉嫌在桃園犯下砍人傷害案件後繼續逃逸，桃園警方目前正全力追查中。

目前仍在逃亡中的花蓮外役監受刑人康裕豪，現年25歲，有重傷害、妨礙自由、詐欺等前科，生理特徵為濃眉、招風耳，於今年3月21日申請回宜蘭探視家屬卻「逾假未歸」，經花蓮自強外役監通報後，由承辦的新北地檢署在3月22日依法發布通緝，刑事警察局則於台南殺警案發生後的上月25日公布其長相特徵，只不過至今仍無所獲，但本刊掌握，康姓受刑人逃亡期間竟在桃園犯下重案。

▲許姓逃犯日前在苗栗地區遭桃園龍潭分局逮捕歸案。（圖／翻攝畫面）

據悉，事件起因係桃園地區的天道盟太陽會份子與在地勢力黑人家族成員，因線上博弈而發生糾紛，一方下注時還押碼「54088」的金額，藉「我是你爸爸」的諧音來挑釁對方，雙方於上個月在桃園區中平黃昏市場一帶狹路相逢，太陽會成員竟持刀砍殺黑人家族的郭姓成員造成重傷，而逃逸的康嫌也正是現場太陽會份子的其中一員。

犯案後，康嫌與其他太陽會份子跑到楊梅一處汽車旅館內藏匿，警方雖循線抓到其中幾人，但早已遭通緝的康嫌卻已經消失無蹤，目前桃園警方則已組成專案小組，與花蓮外役監、刑事局等單位合力追緝中。

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