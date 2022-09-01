南韓8月「貿易赤字」逼近百萬美元　創下66年以來新高

▲南韓8月貿易赤字逼近百萬美元，創下66年來的新高。圖為釜山港。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓為出口導向的經濟體，不過受到能源價格上漲影響，加上全球半導體市場需求下滑，今年8月南韓的貿易赤字逼近100億美元，創下66年以來的新紀錄。其中，南韓8月出口額為566億7000萬美元，與去年同月相比僅成長6.6%；8月進口額則高達661億5000萬美元，與去年同期相比暴漲28.2%。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部今（1）日公佈8月進出口額統計資料，其中南韓從今年4月起便連續5個月呈現「貿易赤字」，是14年來首次出現的現象，而作為南韓出口主力的半導體出口額則為26個月以來首次下跌，不過蓄電池出口在所有出口品項中排行第1。

南韓今年8月進出口的「貿易赤字」為94億7000萬美元（約12兆7000億韓元），創下1956年開始統計貿易數據後、66年來的最高紀錄，超越今年1月貿易赤字49億500萬美元。

另外，南韓今年8月出口額為566億7000萬美元，超過去年8月的533億美元，創下歷年來8月的新高，其中石油製品、汽車、鋼鐵、蓄電池等品項出口創下歷年來8月的新高，而蓄電池的出口額更排行第1；至於半導體則因全球需求減弱、價格下跌等因素，導致其出口額減少7.8％。

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