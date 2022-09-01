士林捷運站大騷動！他吐痰亂抹還毆打女乘客　月台咆哮影片曝

記者邱中岳／台北報導

台北捷運士林站在1日上午出現緊張狀況，1名男子在捷運車廂拿下口罩，將一口濃痰吐在車廂扶手桿上，被一旁女子制止，男子情緒失控攻擊女子，捷運警方立刻到場協助，將在月台咆哮的男子帶回偵訊。

警方調查，年約50歲的游姓男子1日上午搭乘捷運時，行經士林站時在車廂內拉下口罩，還將一口痰吐在扶手桿上，陳姓女子上前制止，但游男突然情緒失控，不斷動手攻擊陳女。

▲男子在捷運站拉口罩吐痰，還將痰吐在扶手桿上，女乘客制止遭攻擊。（記者邱中岳翻攝，下同）

旅客見狀立刻通知站務員，捷運警察隊獲悉後派人前往現場處理，當場控制游男行為並帶回偵訊，並依照大眾捷運法開鍘，另外針對廢棄物清理法部分，則由士林分局接手裁處。

游姓男子母親聞訊後也趕往現場，並告知警員兒子情緒不穩定，所以才會做出脫序行為，陳姓女子也不願追究責任。

▲游姓男子在捷運站拉下口罩吐痰，不滿被制止出手毆打女乘客，最後遭警方當場控制行為。



捷運警察隊呼籲，搭乘捷運時應遵守相關規定，另疫情期間，再次呼籲民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策，確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰3千元至1萬5千元，乘客如遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守者將依法究辦。