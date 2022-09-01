「女嬰屁股整塊皮掉了」大逆轉　她爆內幕：家長出爾反爾算什麼？

▲圖經過抽色處理，寶寶臀部燙傷脫皮，外觀幾乎呈現鮮紅色。（圖／翻攝爆料公社APP）

網搜小組／劉維榛報導

本站報導《洗澡被燙傷「屁股整塊皮掉了」 媽哭：根本忘記放冷水》，一名媽媽哭訴，寶寶抱去洗澡，結果屁股被二度燙傷，甚至整塊皮脫落，她質疑護理師忘記放冷水。如今有知情人士逆風爆料，表示院方給寶寶高規格照護，順利出院後，家長也表示既往不咎，怎料現在「突然吵著要求高額賠償金不然要提告？」

回顧這起事件，一名媽媽痛訴，5月產下寶貝女兒，但她因為確診關係，「孩子僅在出生後看了幾眼就被護理師帶走了，而我也住進了隔離病房...原本是開心的報喜文，卻在出生後幾小時變調了。」

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一名小兒科醫師來訪致歉，表示孩子在嬰兒室洗澡時「燒燙傷」。原PO追問原因，得知護理師「放完熱水有加冷水。」對此，原PO質疑，「嚴重懷疑這個說法，女兒全身25%的深淺二度燒燙傷，過了三個月了色差還是很嚴重！這根本就是忘記放冷水！」

媽媽也公開寶寶燙傷的照片，可見寶寶左側臀部皮膚幾乎整片脫落，孩子因剛出生，原本是霧白且細嫩身軀，一夕間竟變成鮮紅色的可怕傷口。對此，原PO不滿表示，「到現在連賠償意願都很低，覺得孩子現在沒事了，都醫好了？請問孩子會說話了嗎？他可以表達哪裡不舒服？汗腺有沒有受影響或是傷口哪裡隱隱作痛？25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，我不懂院方為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」

而揪心照片曝光後，網友紛紛力挺媽媽，「太誇張了！此文不能沉」、「天啊…這要有多痛，孩子還無法表達耶」、「這太誇張了，我看了都難過的心痛想哭了，何況是媽媽」、「太扯了吧，就算賠償再多也實在無法原諒」、「好扯，要是我會很憤怒，吿到底」。

針對家長爆料文，三總表示，因本案末徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私本院不便對外說明。

如今一名疑似知情人士則在Dcard上逆風曝真相，她表示，事發當下，醫院有派高層、主管向家長道歉，也給小孩最高規格照護，「媽媽也說能接受道歉並且希望孩子能被治好，醫院竭盡全能治療、彌補這件不該犯的錯，甚至創了群組」，24小時在線上說明治療狀況，當然所有費用都是醫院負責。

該知情人士也提到，寶寶出院當天，「家長的感謝及表示既往不咎，讓醫療團隊覺得很抱歉也很感謝父母的寬宏大量」，怎料過了3個月，「（家長）突然吵著要求高額賠償金不然要提告，律師都請好了，出爾反爾的態度又算什麼？」

知情人士說，「就因為賠償金談不攏，想要全家都能在醫院免費看病被拒絕，就開始在媒體上求關注。」至於闖下大禍的護理師部分，知情人士表示，「護理師很自責也盡力彌補，父母不領情也沒錯，沒有人說犯錯就該被原諒，換成我自己的孩子變成這樣我也心疼，但是這篇貼文把整個醫療團隊的努力抹煞掉，為什麼不說明燙傷後醫院如何處理和治療、貼出目前孩子的皮膚狀況，以及自己如何獅子大開口要鉅額的賠償金？」

最後，知情人士也喊話，「醫院不解釋是因為沒經過病人和父母同意前不能把病情和隱私報出來，也要開會和了解經過後去發言，畢竟他們要對自己說出來的話負責」、「這篇文章卻把當初辛苦的醫療人員所付出的用心和苦心全數抹煞掉。」

底下網友認為，「有些錯誤是犯不得的」、「有些後遺症是出院前看不出來的吧？嬰兒到底要怎麼復健」、「不該犯的錯誤，感覺除了醫療費負責，給予賠償也合理，不知道父母提出的金額是什麼數目就是了」、「能理解妳想表達的！很多時候，事情描述總是不完全，犯錯承認當然也是一件好事！但不是所有的事情都可以道歉、彌補就得以馬上快速解決。媽媽心裡自責，孩子身受傷痛，要恢復與淡忘，需要遠遠超過3個月時間，希望妳能懂」。

▼一名女網友曝內幕。（圖／翻攝Dcard）

