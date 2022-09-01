NASA使用「午餐盒」大小儀器　成功在火星上「生產氧氣」！

▲去年2月登陸火星的「毅力號」。（圖／路透社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人類想登上「紅色星球」火星，又更近了一小步。NASA「火星氧氣原位資源利用實驗」從去年2月至今，用僅僅「午餐盒」大小的儀器，在火星富含二氧化碳的大氣中，成功製造出可呼吸的氧氣，相當於地球上一棵小樹的功能。

據《衛報》報導，自去年 2 月以來，「火星氧氣原位資源利用實驗」（Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment，簡稱MOXIE）就不停嘗試能在火星上製出氧氣。MOXIE儀器的原理是從火星上的二氧化碳中，提取出氧原子來產生氧氣，經歷了一年半多的測試，日前終於「製氧成功」。這是去年2月登陸火星的「毅力號」（Perseverance）任務一環。

Moxie的副首席研究員、麻省理工學院 (MIT) 航空系的實踐教授杰弗裡霍夫曼（Jeffrey Alan Hoffman）表示，「這是第一次實際使用另一個行星體表面的資源，並對其進行化學轉化。變成對人類使命有用的東西。」

研究人員表示，目前每次的運行，MOXIE都能成功達到「每小時生產6克氧氣」的目標，類似於地球上一棵普通小樹的生產速度。而延伸出的建議則是，若人類未來欲前往火星，可以先將放大版的MOXIE發送到火星，並提高產能以「數百棵樹的速度持續產生氧氣」。