資深媒體人以ETtoday發展撰寫碩士論文獲學位　王令麟恭喜舊屬

▲2019年1月29日，東森集團總裁王令麟(中)親率集團副總裁廖尚文(左2)、ETtoday總經理陳安祥(右2)等主管，接受吳瑞興(左3)訪問。

圖、文／陳淑芬

東森集團總裁王令麟創業30多年來，學術界針對他所建立的媒體産業所進行的論文研究，超過20本。

資深電視記者吳瑞興，曾在東森電視台擔任24年以上嘉義駐地記者。4年前，在南華大學傳播系就讀碩士班的吳瑞興，決定以「網路新聞新趨勢對電視台産業的衝擊---ETtoday新聞雲的個案分析」，作為碩士論文題目，進行深度訪談法個案分析研究。



2019年初，東森總裁王令麟有感於64歲的吳瑞興認真向學，於1月29日親自接見鼓勵，並撥冗受訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以後在論文進行中，王總裁不斷提供新資料或照片，督促吳瑞興「不可放棄、繼續加油努力」。



今年6月，吳瑞興通過論文口試，所研究之論文，終於登上國家圖書館，電子檔隨時可點閲：https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22110NHU00375003%22.&searchmode=basic

▲2022年8月31日，吳瑞興(右2)親送論文給昔日長官政大副校長趙怡(左2)、馬詠睿(右1)；人在花蓮出席東森直消ecKare300人菁英團隊活動的王令麟總裁，特派許生忠副總(左1)前來賀喜。

2022年8月31日中午，吳瑞興昔時東森的同事們，邀他前來台北相聚慶功，前東森副總裁趙怡、副總馬詠睿等長官朋友們，為吃素多年的他，在一家義大利素食餐廳包場恭賀。

王令麟總裁因三個月前就安排好的東森直消電商ecKare 300人菁英團隊活動，人在花蓮無法親自當面向吳瑞興表達恭喜，特派東森集團副總經理許生忠代表與會，並恭賀吳瑞興：「正式拿到碩士學位了！」

代表王總裁與會的許生忠，目前也是中華民國無店面零售商業同業公會秘書長。

許生忠表示，6年前，他在王總裁的鼓勵下，以論文「兩岸跨境電商相關法律議題研究」，拿到東吳法律碩士學位。如今學以致用，人生境界更上一層樓。

吳瑞興對許副總印象深刻，是因為他曾隨總裁3次登玉山，2004年10月8日和2005年10是登玉山主峰，2005年6月24日登玉山西峰。

尤其2004年第一次登玉山主峰，隊員在峰頂，與台北東森攝影棚、洛杉磯美洲台，三地現場連線。

當時，趙怡副總裁是台北連線的主持人，生忠副總與王總裁等人，是玉山主峰的連線攻頂者...再加上當天東森新聞連線的操盤者馬詠睿、地方連線記者吳瑞興，也在現場。讓這場聚會，充滿了回憶與歡樂聲。

▲趙怡提到，2005年前美國總統柯林頓親訪東森時，王令麟總裁為其説明東森全球發展。



標竿企業的經營策略，決定未來的成敗。

在傳播學者趙怡看來，台灣市場很小，要把規模做大不容易，但王令麟總裁旗下的東森媒體集團，一直在做擴大市場規模的事業。

舉例來説，1995年，王令麟看準網際網路的興起，成立東聯先進多媒體公司，自1997年起陸續斥資共數十億元，將混合光纖同軸網路，從550MHz升級至750MHz雙向網路，建構台灣第一條民間資訊高速公路。

因為有這條「台灣寬頻網路高速公路」的建設，也才有後來東森媒體科技旗下系統台1百多萬收視户。

對於王總裁的投資魄力，馬詠睿和吳瑞興在當年921大地震發生時，特別有感於總裁之前斥資購買的10部SNG車，在採訪時發揮即時效益。

由於快速的新聞SNG畫面，讓當時對外訊號中斷的許多災區畫面，清楚且完整的呈現在國人眼前，因此在第一時間，CNN即取得東森SNG畫面，將921的災情呈現給全世界(等於幫台灣向全世界喊「救命」)...

當時，東森向許多國際媒體提供協助，彼此建立友好關係。

▲2004年12月9日，馬詠睿(右2)及ETtoday代表，與BBC(英國國家廣播公司)結盟簽約合作。

2004年12月9日，馬詠睿等人代表ETtoday與BBC(英國國家廣播公司)結盟簽約，就是當年東森國際化的實例之一。

有關東森集團或ETtoday，「讓台灣走入世界，讓世界看見台灣」的實例，不勝枚舉。

2005年2月28日，前美國總統柯林頓蒞臨東森媒體總部訪問。

「那天，我陪著王令麟總裁及新聞部主管們，在崇聖一樓大廳，迎接柯林頓先生的到來。ETtoday和東森電視台工作團隊，也幾乎以同步方式，向全世界傳播報導這場舉世矚目的盛會。」趙怡説，柯林頓是世界級的領袖，有感於王總裁的用心和彼此惺惺相惜，所以再次來台時，才會主動約王總裁在下榻飯店見面。



當年，王令麟創辦的東森媒體集團，以有線電視為核心，除了東森媒體科技、東森電視台、東森購物之外，也進一步展開多角化媒體事業經營，於2000年創立新聞網站「ETtoday.com」，結合電視、報紙、廣播及網站，成功打造台灣最完整的跨媒體平台。

此次吳瑞興的論文研究，同時也訪問到曾編撰《東森登峰之路》的前東森發言人室主編陳淑芬。

《ETtoday 新聞雲》的前身，是《東森新聞報》(ETtoday.com)，於2000年3月1日開始試刊；同年5月5日正式上線。

據陳淑芬表示，ETtoday新聞雲的更名，有一段滄桑過程，不過這段現代新聞傳播史，如今已成了值得研究的企業成長故事。

外界對東森電視與《ETtoday新聞雲》的關係，時常混淆不清。這是因為兩家公司的創辦人，均為東森集團總裁王令麟。

2005年，東森集團的總營業額6百億元，員工7千多人。當時在台灣，東森擁有13家有線系統台、8個自製衛星電視頻道、2個政府委製頻道（原民台及客家台）、4個數位頻道以及5個電視購物頻道，成功建構起以電視為核心的上、中、下游媒體垂直整合產業鏈。在海外，東森有亞洲衛視頻道、美洲衛視頻道、美洲購物頻道、紐約美東台、中南美洲衛視等電視頻道，成功進入全球50多個國家地區播出。海內外共有36個頻道，服務全球華人，也為國拚外交。

但2007年，創辦人王令麟因受家族力霸案牽連，旗下東森購物、東森媒體科技均被迫轉手易主，一手創辦的東森電視，也因外資凱雷擴增股權而只能將經營權交出。

直到2009年，王令麟創立森森百貨，從電視購物再出發(2017年東森購物、森森百貨合併)，並進一步於2011年11月，重新擦亮ETtoday招牌，讓《ETtoday新聞雲》，短短幾年即躍升台灣第一網路媒體。

陳淑芬提到，2002年3月13日，東森在921重災區的南投中寮，舉行植樹護林公益活動。

那時，才誕生不到2周歲的ETtoday，在集團中還是小baby，人力也不足。

▲2002年3月，東森慈善基金會義工陳淑芬的小兒子，為創立才2年的ETtoday執牌帶隊，植樹護林。

「團隊誓師時，東森購物或東森電視幼幼台、洋片台等，都有台長代表掌牌帶隊，ETtoday就由我的義工小兒子，舉牌領隊前進植樹區種樹護山林...。」陳淑芬强調，東森慈善基金會的志工幼苗們，從小就這樣耳濡目染公益活動。有些小義工長大後，至今還彼此鼓勵，把「東森慈善」之愛傳出去。

本身也是東慈資深志工的吳瑞興表示，此次碩士論文通過，要感謝許多貴人相助，尤其是王令麟總裁的鼎力支持和鼓勵，而他也接受南華大學邀請，將在傳播學院講學授課。

「除了新聞專業知識，我也會把社會公益的NGO精神傳播出去。」這是吳瑞興的肺腑感言和自我期許。



▲吳瑞興擔任嘉義駐地記者期間，曾多次英勇救人。此次完成ETtoday碩士論文，創辦人王令麟特別稱讚他是「東森之光」。